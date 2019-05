Ibarra: "La ciudadanía hará una valoración positiva del gobierno"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco del plan de conectividad y comunicaciones que lleva adelante la administración central, el vicejefe de Gabinete de la Nación visitó el centro-oeste provincial y se mostró optimista respecto del panorama electoral y las chances de reelección del presidente Macri.

Juan Carlos Scalzo / redaccion@miradorprovincial.com

“Hay que separar lo coyuntural de lo estructural, nosotros hoy estamos trabajado en una transformación sin precedentes para que Argentina tenga una agenda de crecimiento y desarrollo que le va a permitir crecer sobre bases sólidas”, plantea el funcionario nacional revelando cuál será la idea-fuerza que Cambiemos levantará como bandera en la campaña, con la clara intención de saltear la adversa situación económica y social del presente y poner las expectativas a futuro.

En un mano a mano con El Litoral en Rafaela, ciudad a la que arribó luego de visitar la flamante antena de internet satelital 4G que la empresa Telecom inauguró en la localidad de Presidente Roca, Andrés Ibarra dijo estar muy entusiasmado “de acompañar este despliegue de la tecnología por los beneficios que tiene para la gente pasar de tener una comunicación del primer mundo con internet móvil, que se hace posible gracias al Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad que está llevando adelante el presidente Mauricio Macri, para llevar conectividad a toda la Argentina”.

“Como Estado estamos generando las condiciones que favorezcan las inversiones dentro del sector, para desarrollar un mercado de telecomunicaciones competitivo, con una mirada del siglo XXI. Este es un ejemplo de trabajo conjunto entre el ámbito privado y el Estado para llevar conectividad a todos los rincones del país y mejorar la vida de todos los argentinos”, comentó el número 2 de la cartera a cargo de Marcos Peña.

-¿Están convencidos que “es por acá”?

-No hay dudas de que es por acá. Hay que meterle para adelante, como lo estamos haciendo nosotros con esta agenda de transformación de la Argentina. Y cuando decimos esto no significa que no entendemos las dificultades económicas producto de la dificilísima situación estructural que tenía el país y de la que estamos, poco a poco, saliendo, habiendo logrado el financiamiento necesario, construyendo confianza, teniendo déficit fiscal cero, buscando el equilibrio de las cuentas fiscales internas y también teniendo superávit de la balanza comercial. Esto es un trabajo en lo estructural para que la economía converja, para que la baje la inflación y las tasas de interés, vaya mejorando el salario real y se genere una agenda de desarrollo.

-¿Cuando llega ese desarrollo?

-Es impresionante lo que se está haciendo en lo relacionado al propio desarrollo de la Argentina con el plan de infraestructura vial, conectividad aérea, de puertos, la cantidad de kilómetros de autopistas, de rutas, en comunicaciones, la transformación de la matriz energética, que pasó de un balance negativo que recibimos de 5 a 6 mil millones de dólares, cuando en 2008 el país generaba eso a favor y ahora empezamos a lograr ese equilibrio y aportando divisas producto de haber corregido ese tremendo desajuste estructural. En turismo, para darle a las regiones y a las localidades donde llega el turismo externo, se batieron récords con 8 millones de turistas del exterior y esto también es una oportunidad de desarrollo para la Argentina. La apertura de nuevos mercados con 170 nuevos destinos en los últimos años para que los argentinos exporten sus productos.

Acompañado por José Corral y Anita Martínez, Ibarra inauguró una antena de 4G satelital en en Presidente Roca, departamento Castellanos, junto al presidente comunal Marcelo Bocco.Foto: Prensa José Corral

Elecciones

-¿Confían en que a la hora de votar el ciudadano va a tener en cuenta estas transformaciones y no lo va a hacer pensando en su bolsillo?

-No tengo dudas de que todo esto en su conjunto es una verdadera agenda de transformación, y que es cierto que atravesamos una etapa económica difícil, pero creo la ciudadanía va a ser una valoración positiva de todo lo que Mauricio (Macri) está encabezando y empujando en cada una de éstas áreas en esa agenda. Y en el marco de esta transformación no hay que olvidarse de algo sumamente importante como son los valores, haber recuperado para el país los valores institucionales, la recuperación de la República, la división de poderes, la transparencia, con un gobierno abierto que publica sus datos, que comparte información. Tampoco hay que olvidarse de la agenda en seguridad con una pelea contra las mafias y contra el narcotráfico.

-¿Si en octubre Cambiemos pierde las elecciones, van a dejar una herencia peor a la que recibieron 2015?

-De ninguna manera, eso es una falacia que tiene una gran irresponsabilidad. Es una definición que se basa, en muchos casos, en mentiras. Primero, porque el presidente Macri va a ser el candidato del espacio Cambiemos y segundo porque la ciudadanía nos va a acompañar. Sigamos nosotros o no, aunque descarto esta segunda opción. No tengo dudas que estas transformaciones gigantescas de la Argentina permitieron sacarla de lo que nos dejaron. Nos encontramos con un Estado destruido, con un déficit fiscal impresionante, sin financiamiento externo, con una balance energético negativo, destruido, con la inseguridad reinante por las mafias y la droga y sin una decisión política de combatirla. ¿De qué me hablan? Nosotros estamos arreglando la realidad que heredamos. Es cierto que la que la economía nos está llevando más tiempo del previsto para su solución definitiva, pero realmente estamos transformando y trabajando todos los días honestamente, con mucha transparencia. Precisamente, la transparencia es un cambio tremendo con relación a lo que teníamos, porque había robo de la obra pública, ahí estamos viendo los juicios y nosotros estamos haciendo todo lo contrario: bajando los costos un 40 % en la obra pública y terminándolas. Entonces, la situación que yo veo de punta a punta es de una transformación enorme, pero con serias dificultades económicas que vamos a ir superando.

-Todavía siguen las repercusiones por la decisión de Cristina Kirchner...

-Realmente fue muy sorpresivo porque la candidata era ella por la medición en las encuestas, pero evidentemente ha visto debilidades a futuro y tomó la decisión de poner un candidato que hoy no mide. Es un tema de ingeniería política, por llamarlo de alguna manera, pero nosotros estamos muy seguros de nuestra propuesta y que, finalmente, va a ser valorado por los argentinos para que el presidente Macri sea reelecto.

-¿Cómo se imagina octubre con un escenario polarizado o de tres tercios?

-Yo lo veo polarizado, muy probablemente con una franja o segmento, seguramente, de Alternativa Federal, pero decididamente de polarización.

-Alberto Fernández declaró en estos días que si es elegido presidente cerrará el Ministerio de Modernización porque “está lleno de trolls”...

-Es sorprendente. Se me juntan dos definiciones que van desde una gran imaginación a una gran ignorancia y me preocupa que un candidato a presidente desconozca los temas que desarrolla cada área y no me quiero imaginar lo que no pueda saber de otras. Desde el Ministerio de Modernización se ha hecho toda esta transformación del Estado, entre otras cosas, para transparentar la gestión y generar un gobierno abierto y esto es, tal vez, lo que le preocupa: que tenga que publicar los datos de gestión de todos los ministerios, las compras y a cuánto se compra y a cuanto se contrata cada obra pública porque esto no pasaba antes, entonces en el hipotético caso que llegue al gobierno se vería con un problema si tiene que publicar la información, porque antes no lo hacían.