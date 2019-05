https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Panorama electoral y político a una semana del anuncio de Fernández-Fernández Marcos Cleri: "Nuestro llamado es a no bajar los brazos"

“Podemos frenar el ajuste en las urnas y comenzar en diciembre la reconstrucción de nuestra producción, nuestra industria, nuestro trabajo. Nuestro llamado es a que no bajemos los brazos”, dijo el diputado nacional Marcos Cleri, consultado respecto del panorama electoral y político, a una semana del anuncio de las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a presidente y vicepresidenta.

“Sabemos que en lo cotidiano a veces cuesta mucho sobreponerse a las urgencias provocadas por los tarifazos, el desempleo, la caída del mercado interno, la apertura de las importaciones. Pero a partir de diciembre se puede replantear el futuro, priorizando y defendiendo a nuestra gente, con un Estado a favor de la producción, de la industria, de la redistribución de los ingresos hacia las familias trabajadoras, hacia la inversión genuina direccionada al crecimiento, para vivir en un país para todas y todos”, sostuvo el legislador nacional santafesino.

“Estamos haciendo esta convocatoria a las trabajadoras y trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los profesionales y científicos, los prestadores de servicios, los estudiantes, a todos los actores económicos y sociales que sufren la decisión del gobierno de Mauricio Macri de beneficiar a la especulación financiera y a un grupo de empresarios amigos a costa del empobrecimiento de millones de compatriotas”, continuó Marcos Cleri. “Llamamos a tener la fortaleza necesaria para no bajar los brazos, para no perder la esperanza. Tenemos la fortuna de contar con una conductora y una fórmula presidencial que interpretan esta etapa con mucha claridad, tenemos la fuerza de todo un pueblo que no se resigna, tenemos un potencial productivo enorme, recursos naturales, capacidad técnica, vocación de trabajo”, remarcó el dirigente del peronismo santafesino.

“Siempre decimos que uno de los grandes problemas de cierta dirigencia es mentirle a la gente. Hay que decir la verdad, no va a ser sencillo revertir estos años de desastre. Pero también es verdad que hay otra forma de gestionar, de hacer las cosas, que tiene como resultado mejoras concretas en la vida de las argentinas y argentinos”, subrayó después Marcos Cleri.