Revuelo por la continuidad de Madelón... Zuccarelli salió a aclarar qué fue lo que negoció Spahn Lo hizo con el programa “Puro fútbol” en Buenos Aires. “El presidente fue claro y dijo que, en caso de ganar el oficialismo está arreglada la continuidad de Madelón en Unión”. Hubo reacciones desde las otras listas. Lo hizo con el programa “Puro fútbol” en Buenos Aires. “El presidente fue claro y dijo que, en caso de ganar el oficialismo está arreglada la continuidad de Madelón en Unión”. Hubo reacciones desde las otras listas.

La carta que jugó Spahn en la presentación de su lista, el viernes pasado, generó una polémica a partir de un comentario radial que hizo el periodista Walter Safarián en el programa “Puro fútbol”, lo que el club informó en su cuenta de twitter y la inmediata salida de Martín Zuccarelli a aclarar qué fue lo que pasó y cómo está, realmente, la situación.

Safarián señaló que “tengo que decir, porque chequeé la información a través de tres fuentes que resultan inobjetables, que lo que informó Unión no es cierto. A mí me confirmaron que Leonardo Madelón no arregló su continuidad al frente de Unión”.

Todo esto se generó a partir de un twitter de la cuenta oficial del club, que señaló el 24 de mayo —día de la realización de la conferencia de Spahn— que “el Presidente Luis Spahn confirmó la continuidad de Leonardo Madelón al frente del equipo”, acompañado de una foto en la que están el propio Madelón junto a Spahn y Zuccarelli.

A raíz de esto, el mismo periodista y a través del mismo medio en el que realizó el comentario, entrevistó a Martín Zuccarelli, quien se encuentra en La Plata, retornará esta semana que se inicia a Santa Fe, tiene contrato hasta el 30 de junio pero seguramente continuará siendo el manager si es que el oficialismo resulta triunfador en los comicios del próximo sábado.

Zuccarelli señaló que “en realidad, a partir de un montón de negaciones a lo que el presidente dijo, tengo la necesidad de salir a aclarar la situación. Madelón tiene contrato hasta el 30 de junio. El jueves pasado hubo una extensa reunión, como contó el presidente en la conferencia, y quedó acordado que el 12 de junio, Madelón se va a presentar para reanudar los entrenamientos con el plantel. Y lo que el presidente señaló es que en caso de ganar el oficialismo, está acordado de palabra al igual que lo que pasó en otras oportunidades, la continuidad de Madelón. A partir de la palabra, está el contrato arreglado, porque así sucedió con Madelón y con Bragarnik en otras oportunidades”.

El secretario deportivo rojiblanco agregó que “en caso de ganar el oficialismo, está arreglada la continuidad de Madelón. Pero en caso de ganar otra lista, la que resulte vencedora está en condiciones de negociar con él o con otro técnico en las condiciones que quieran. Eso también lo quiero dejar en claro. El presidente ya lo hizo y por eso me animo a confirmar que Madelón seguirá siendo el técnico de Unión en caso de vencer Spahn en las elecciones”.

Ante la inquietud y la insistencia del periodista acerca de que esto no quiere decir que esté arreglada la continuidad y preservando su fuente de información, a la que consideró de “primerísima mano”, Zuccarelli dijo que “en la cuenta de twitter del club, quizás, no se explicó de la mejor manera, pero lo que el presidente dijo fue que en caso de ganar el sábado, está acordada la continuidad de Madelón a partir del 1 de julio, es decir del día siguiente a la finalización de su actual contrato”, refrendando lo dicho con esta frase: “Acá lo importante y lo cierto, más allá de un montón de situaciones y comentarios que se dieron a partir de la viralización de ese comentario y sus reacciones posteriores, es que si Spahn gana, automáticamente está asegurada la continuidad de Madelón”.

Consultado sobre cuáles fueron los comentarios, Zuccarelli dijo: “Todo tipo de especulaciones, como que Madelón no estaba en el país, que no se había reunido, etcétera. Esta viralización generó que se diga que lo que dijo el presidente no es cierto y lo que yo quiero es explicar bien la situación. Si alguien necesita alguna confirmación mayor a la que estoy dando, hay que comunicarse con Cristian Bragarnik y él dirá todo lo que pasó. Que no es ni más ni menos que lo que yo estoy explicando ahora públicamente”.

Y concluyó señalando que “tal vez quien escribió es parte del oficialismo y siente que seguirá siendo gobierno del club y, en base a esa confianza de que las elecciones serán muy favorables a quienes están gobernando hoy, lo puso de esa manera. Pero lo que yo quiero decir es que hay un arreglo que se materializará si es que Spahn sigue siendo el presidente”, concluyó.



“Esperemos se firme antes para evitar confusiones”



Frente a esta situación, la Agrupación Glorioso ‘89 emitió un comunicado en el que expresó lo siguiente: “La Agrupación Glorioso 89 informa que, ante la confirmación de parte de la Comisión Directiva actual de Unión, de la renovación del vínculo con el entrenador Leonardo Madelón, celebramos como buenos unionistas que la dirigencia haya escuchado nuestro reclamo de arbitrar los medios para que Leo siga dirigiendo a nuestro primer equipo.

Siempre hemos sostenido que el camino es la continuidad de un cuerpo técnico que ha demostrado capacidad, compromiso y mantiene un vínculo especial con los unionistas. Esperamos se firmen los convenios pertinentes antes de las elecciones para evitar confusiones a futuro.

Al asumir la conducción del Club, bregaremos por el mantenimiento de la base del plantel y la llegada de los refuerzos que nos permita el tan deseado salto de calidad, varias veces solicitado por Madelón y anhelado por todos los unionistas”, expresa el grupo que tiene como candidato a presidente a Rubén Decoud.

Resoluciones

De acuerdo a lo que informó la Junta Electoral, este lunes se tomarán decisiones respecto a las cinco impugnaciones presentadas por “Triunfo Tatengue” a la lista “Todos por Unión” que encabeza Luis Spahn. Se trata de Leonardo Romero (titular primero de la Comisión de Hacienda) y Leonardo Ambroggio (suplente tercero de la misma Comisión), por formar parte de la comisión directiva del club Villa Dora.

Asimismo, también se realiza el mismo pedido por otros tres integrantes de la misma lista. Se trata de Amílcar Cecotti, en virtud de que entiende el doctor Luis Rodríguez Peragallo, apoderado de “Triunfo Tatengue”, que no está en condiciones de formar parte de la lista porque según los padrones cuenta con un año de antigüedad como socio y se necesitan tres, de acuerdo al estatuto, para formar parte de la comisión directiva. También se realiza la impugnación a Esteban Bovo y a Jorge Cíceri, por los mismos argumentos esgrimidos anteriormente y/o expuestos durante la reunión del 23 de mayo en la Inspección General de Personas Jurídicas (ambos formaban parte de la Junta Electoral y fueron removidos por dicho ente, designándose a dos reemplazantes). Se le corrió traslado a la lista “Todos por Unión” para que formulen sus descargos.