Los postulantes a intendente, concejales de la ciudad y senador por el departamento La Capital fueron invitados a involucrarse con las problemáticas de este gran pulmón verde. Preservación del espacio, seguridad, obras viales y puesta en valor de estructuras abandonadas, son algunas de las propuestas de los vecinos.

Firmaron un acta este domingo La asociación Parque Federal pidió el compromiso de los candidatos locales

En vistas a las próximas elecciones generales, la asociación Parque Federal impulsó este domingo la firma de un acta compromiso por parte de los candidatos para las categorías intendente, concejales y senador por el Departamento La Capital. “Entendemos que hay cuestiones pendientes en el Parque Federal, a pesar de que se ha avanzado mucho desde que los vecinos nos involucramos en el mejoramiento del lugar en 2002 y las decisiones políticas del 2008 por parte del Estado provincial y municipal”, entendió Alejandro Álvarez, presidente de la asociación, en vísperas al encuentro que se realizó ayer por la tarde en el espacio de la Feria Cultural, ubicada en calle Quintana y la bicisenda.

“Es un parque que utilizan vecinos de todos los barrios de la ciudad, de manera que comprometerse con el parque es comprometerse con todos los santafesinos”, sostuvo Álvarez, quien remarcó que el documento que firmaron los candidatos a la gestión 2019-2023 “sintetiza la agenda pendiente de este espacio verde público cada vez más necesario para todos los santafesinos, por lo que su firma manifestaría una decisión inequívoca de tomar decisiones concretas en respuesta a necesidades y propuestas reales de la comunidad”, y destacó que las demandas que requieren una respuestas “son de los vecinos y de la gente que viene a disfrutar del parque”.

Entre los que firmaron, hay candidatos del Cambiemos, Frente Progresista, Cívico y Social, Unite y Barrio 88: Albor Cantard, Adriana Molina, Inés Larriera, Luz Balbastro, Cecilia Iglesias, Guillermo Jerez, Eliana Ramos, Emilio Jatón, Jorge Henn, Julio Garibaldi, Valeria López del Sar, Lucas Simoniello, Mercedes Benedetti y Gabriela Bruno. Y a través de un asesor, envió su adhesión a la propuesta Marcos Castelló, ya que por cuestiones laborales no podía estar presente ese domingo. El resto de los candidatos justicialistas no asistieron, pero desde la organización aclararon que el documento permanecerá abierto para la firma de quienes no se acercaron ayer hasta una semana antes de las elecciones del próximo 16 de junio.

Entre algunos de los puntos en los que solicita el compromiso de los futuros funcionarios, la asociación pide que se preserve el espacio verde, que funcione una mesa de consenso y gestión, transparencia en la fracción de terrenos del borde este del parque, mayor presencia policial e impulsar obras viales y refuncionalización de estructuras abandonadas. A su vez, el referente de la asociación criticó la funcionalidad del tren urbano: “Ha fragmentado el parque y no ha servido para cumplir con la función de transporte público que en su momento había generado expectativas.

Bicisenda. Entre los pedidos remarcan la necesidad de agregar una vereda peatonal para que la bicisenda sea exclusiva para ciclistas. Foto: Flavio Raina

El acta

La propuesta de la asociación Parque Federal, dirigida a los candidatos locales, expresa una serie de compromisos a asumir en torno a este pulmón verde de la ciudad:

—Garantizar la preservación como espacio verde público de la superficie total del parque, descartando todo proyecto o iniciativa de carácter inmobiliario, comercial y/o de cualquier otra clase que implique desvirtuar y/o modificar la zonificación ya establecida para el predio.

—Asegurar el pleno funcionamiento de la mesa de consenso y gestión, proporcionando todos los recursos materiales y de personal necesarios para dicho objetivo y cumpliendo en tiempo y forma con los acuerdos allí alcanzados, en los términos de la Ordenanza N° 11.668. Incluir dentro del presupuesto municipal una partida específica para obras y equipamientos pendientes en el Parque; elegir para la administración del Parque a una persona que acredite conocimientos y predisposición respecto de la Planificación Participativa y Gestión Asociada, evitando la superposición de tareas que interfirieren con dicha responsabilidad.

—Colaborar en las gestiones ante el Estado Nacional para la transferencia a la jurisdicción provincial de la última fracción disponible de los terrenos situados frente al borde este del parque, con el fin de reservarla para la futura construcción de edificios públicos de servicios relacionados con educación, seguridad y/o salud, según se necesite, considerando la creciente cantidad de habitantes a partir de los complejos de viviendas ProCreAr y otros.

—Asegurar la presencia permanente del Estado, ya sea mediante la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) u otro organismo idóneo, para cuidar el equipamiento instalado en el espacio público, promover una convivencia armónica y prevenir hechos ilícitos, con asignación de funciones, personal, capacitación y equipamiento suficiente.

—Impulsar la realización de las obras faltantes para la concreción integral del Parque Federal de acuerdo a un proyecto acordado en la Mesa de Consenso y Gestión que incluya, entre otras, las siguientes cuestiones conforme al Plan de Manejo: consolidación del borde sur mediante la apertura y pavimentación de calle Luciano Torrent, la solución habitacional para las familias involucradas y la recuperación del inmueble previsto para administración y servicios; prolongación de calle Manuel Belgrano (borde este) hasta calle Martín Zapata y su conexión con calle Las Heras; refuncionalización del ex galpón ferroviario como Espacio Comunitario de Usos Múltiples (deportivos, educativos, culturales, productivos); construcción de la vereda sobre calle Pedro Vittori (borde oeste) y reconstrucción de la vereda sobre calle Salvador del Carril (borde norte); readecuación y mantenimiento de la iluminación, incluyendo la completa recuperación de luminarias en la bicisenda y senderos peatonales; provisión de infraestructura recreativa: playón polideportivo, más asientos y bebederos, baños públicos, etc; incorporación de dispositivos eficaces para mejorar la seguridad vial, protegiendo especialmente a peatones y ciclistas; profundización de los beneficios ambientales que produce el parque a través de un diseño paisajístico que incremente la masa forestal, provea variedad de estratos vegetales, incluya reservorios y retardadores para situaciones de exceso hídrico y genere un paseo dotado de belleza y atractivo turístico.