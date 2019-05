Chiaraviglio: "Pasó una gran oportunidad pero sigo entrenando para Doha"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 26.05.2019 - Última actualización - 19:28

19:27

El santafesino obtuvo la medalla de bronce, no pudo defender su título. Perdió la chance de clasificar directamente al Mundial.

Fabiana García

Germán Chiaraviglio viajó a Lima este 22 de mayo con la delegación argentina al Campeonato Sudamericano de mayores. Por circunstancias, su prueba se programó para el primer día que fue el de peores condiciones climáticas. Aún cuando se suspendió la prueba en damas, no se realizó lo mismo en caballeros y Augusto Dutra se quedó con la prueba y el pase a Doha, relegando al campeón olímpico Thiago Braz que se elevó a 5.40, tras pertenecer al grupo de los 6 metros.

Germán dialogó ayer con El Litoral, y primero para dar tranquilidad a sus familiares relató brevemente la noticia de la mañana del "temblor en Lima".

-¿Qué pasó Germán como vivieron esa situación atípica?

- Se sintió un temblor largo como de 40 segundos, no fue fuerte, pero si constante algo muy raro para nosotros. Fue como a las 2 de la mañana, varios nos levantamos y bajamos...pero por suerte no produjo daños acá ya que fue en el norte de Perú y después fuímos a la pista con normalidad.

- ¿No se dio el mejor día para el salto con garrocha?

- La pista esta muy buena, nueva, el clima en garrocha complica,eso hizo que el resultado no fuera positivo teniendo en cuenta que también participó un saltador campeón olímpico. El único que saltó bien fue el ganador, Augusto Dutra, que está muy firme y podría haber llegado a 5.80 en un día soleado.

Me sentí bien creo que estaba para saltar más y me costó despegar libre, siempre en la dificultad de saltar bajo la lluvia, que no me es favorable.

- ¿Cómo ves ahora la posibilidad de clasificar al Mundial, esta era una chance?

- Se fue una gran oportunidad de clasificar que daba el campeonato sudamericano. Pero sigo entrenando para poder ir. Supongo tendré posibilidades hasta un mes antes del mundial (comienza el 27 de setiembre). Pero voy a ir al Mundial si estoy en condiciones, es decir saltando más alto que 5 metros 60 , que es lo que salté hasta ahora.

- ¿Cuáles son las formas de acceso que dispones?

- Ahora me quedan dos formas de entrar: saltar 5.71 que es la marca mínima exigida o quedando entre los 30 primeros del ránking, contando dos o tres por país. Los meses que quedan, voy a hacer las competencias que pueda. Parto el 13 de junio a Europa y voy a estar hasta el 20 de julio para retornar a los Juegos Panamericanos, por lo cual siento que hay algunas oportunidades más.

- ¿Los Panamericanos es uno de los eventos del año?

-Los Panamericanos generan una motivación interesante, ya que acá hice la mejor marca de mi carrera (5.75 en Toronto medalla de plata). ya conozco las condiciones de la pista y lo gris de Lima. Va a ser un torneo duro, estarán los barasileños y hay que ver con quienes vienen Estados Unidos y Canadá.