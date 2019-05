Pochettino: "No hay nada más importante que la final de la Champions"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El argentino dialogó con la prensa, previo a la final de la Champions, que se jugará el próximo sábado a las 16 entre el Liverpool y Tottenham.

El Litoral / Télam

Mauricio Pochettino, director técnico del Tottenham Hotspur, afirmó hoy que "no hay nada más importante para mí en este momento que la final de la Champions" contra el Liverpool, a jugarse el sábado próximo en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

El entrenador argentino, en rueda de prensa, dijo que está "disfrutando mucho y pensando mucho. Es mi mejor momento en los últimos cinco años, hoy hace cinco años desde que firmé con este club".

"Hemos trabajado muy duro y lo disfruto. Estamos frente a uno de los mejores partidos que se puede jugar. Quizás solo sea comparable a la la final de la Copa del Mundo", aseguró a la prensa el ex jugador de Newell's, Espanyol de Barcelona y la Selección argentina de fútbol.

El entrenador del equipo londinense agregó que "estar en esto el próximo sábado es un privilegio. Somos afortunados de haber tenido tres semanas de preparación".

Consultado sobre la situación física del goleador Harry Kane, quien se recupera de una lesión en los ligamentos del tobillo derecho, Pochettino dijo que "Kane se está sintiendo bien, pero no puedo asegurar hoy si va a estar desde el principio el próximo sábado. Pero estoy contento con cómo está progresando".

"Lo que pase en el futuro conmigo no importa más que la Champions League o la posibilidad de ganar un trofeo o el equipo. El foco está puesto ciento por ciento en la final", concluyó Pochettino citado por la agencia EFE.