Luis Spahn se volvió a referir a su negociación con el DT… "Con Madelón cerré de palabra"

Luis Spahn habló por AM 910 (La Red) en Buenos Aires y señaló que “llegué a un acuerdo verbal con Madelón”, confirmó que “cerró la contratación” y se refirió también a su opinión sobre la discusión que se abrió por el tema promedios.

Luego de caratular al actual proceso político como imbuido de “mucho serrucho, daño y desprestigio, donde ninguno de los grupos opositores viene con proyectos sino con análisis de los diez años que llevamos al frente del club”, se refirió a la negociación que, según expresó el viernes pasado, encaró en Buenos Aires con el entrenador rojiblanco.

“Llegué a un acuerdo verbal con Cristian Bragarnik y Leonardo Madelón, cerré la contratación, no firmé nada porque faltan las elecciones. En las dos contrataciones anteriores, desde que empezó a trabajar hasta que firmamos, pasaron 15 o 20 días. Para Cristian y para mí, cuando la palabra está dada, no hay nada más que discutir”, dijo el presidente rojiblanco.

Respecto de los promedios, dijo que “nosotros no creemos que el cambio directo sea bueno. Los reglamentos y las normas hechas con beneficios personales no son saludables. Lo razonable sería suprimirlo para dos temporadas para adelante. Eso es lo ético. No de un día para el otro para que alguno se favorezca”.

Enseguida, Spahn aclaró la diferencia entre lo que le conviene a Unión y lo que él considera que debería darse: “A Unión le conviene que no se supriman. Yo, personalmente, mandaría al descenso a uno por la tabla y a otro por el promedio. Si miramos las ligas con las que, indebidamente, nos espejamos, que son las europeas, vemos que hay varios equipos desinteresados a varias fechas del final. Eso no es bueno”.

En este aspecto, dijo que “lo bueno es evitar que haya equipos con apatía, el promedio es algo que siempre sirve para el año siguiente. O sea que todos los partidos son importantes. Un equipo desinteresado por falta de motivación y pierde, no se sabe si es natural o intencionado. Eso, con el promedio, no se da porque los puntos que se pierden o se desechan ahora, son los que pueden condenarlo al año siguiente o al posterior”.

Prácticamente descartó la posibilidad de que Franco Fragapane siga en el club: “No estamos cerca de un arreglo, están haciendo una especulación incorrecta, nosotros vamos a retirarnos de la propuesta porque si no, estaríamos avalando que somos la segunda alternativa por si la primera no se da. No es una pérdida importante, porque en su momento pagamos 600 mil pesos, a un dólar algo superior a 15 pesos, por la rescisión del contrato con Arsenal e hicimos un contrato a dos años con Franco”.

Respecto de Brítez y Damián Martínez, dijo que “estamos negociando con Independiente. Son préstamos espejados, pero tomaremos una decisión. Lo difícil es que Unión erogue una cifra importante para comprar un jugador. Eso no lo vamos a hacer”.

Insistió respecto del presupuesto y dijo que “venimos con un buen desarrollo deportivo, tenemos un plantel bastante consolidado y las limitaciones lógicas en lo económico. Los clubes que menos ganan en Chile, están 50 por ciento por encima de los clubes argentinos en derechos de TV. Nosotros tuvimos la virtud, gracias a Madelón, de proyectar jugadores y traer otros que interpretaron rápidamente la estrategia que desarrolla. Queremos estar en el perfil de Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y Godoy Cruz, que no incorporan figuras consolidadas y se basan en otros pilares para elegir sus refuerzos”.

El DT, con todos

Leonardo Madelón no quiere involucrarse en las cuestiones que tienen que ver con la política del club y las elecciones del sábado. “Eso no me corresponde, a eso lo deben resolver las listas y los socios que irán a votar”, habría dicho el entrenador rojiblanco en rueda de amigos. De hecho que tampoco responde llamados de la prensa para conocer su decisión en cuanto a la continuidad.

Después de haber rechazado un par de ofrecimientos concretos que tuvo (por ejemplo, los de Huracán y Cerro Porteño de Paraguay), El Litoral está en condiciones de afirmar que la prioridad para Leo Madelón es Unión y que está dispuesto a seguir trabajando en el club, sea cuál fuere la lista que resulte vencedora el sábado.

Villarreal y el predio

El candidato por “Triunfo Tatengue”, Rodrigo Villarreal, señaló este lunes que “tenemos el terreno ya visto y las posibilidades concretas de adquirir un predio en la zona de Aristóbulo del Valle para que Unión pueda tener lo que tanta falta le hace: un campo deportivo y un lugar de concentración. De esta manera, el club se ahorrará los 350.000 pesos mensuales que debe pagar en Casasol y Los Molinos sólo por el alquiler de esos lugares”.

A la vez, agregó que “es un lugar que se le ofrecieron a Spahn, pero el presidente no siguió adelante con las gestiones”. También dijo que, en caso de ganar, no sólo irá personalmente a Superliga, sino que lo acompañará Leonardo Simonutti y “voy a convocar a Marcelo Martín para que nos dé una mano”.