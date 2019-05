https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.05.2019

19:26

Elecciones La nieta y el bisnieto de Mussolini se quedaron afuera del Parlamento Europeo

El Litoral | NA



Alessandra Mussolini y Cayo Julio César Mussolini, nieta y bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, se quedaron finalmente fuera del Parlamento Europeo (PE), a pesar de las performances de las fuerzas de derecha en las elecciones europeas de ayer.



Cayo Julio César Mussolini se presentó a los comicios europeos por el partido ultraconservador Hermanos de Italia, mientras que Alessandra fue candidata por Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi.



‘Lamentablemente me quedo fuera del PE. (Hermanos de Italia) debería tener dos escaños y yo quedé en el cuarto. No hemos entrado ninguno de los dos‘, explicó Cayo Julio César Mussolini a EFE. El bisnieto del líder fascista se presentaba en la circunscripción sur del país y obtuvo unos 22.000 votos, un resultado que consideró bueno porque, dijo, no ha hecho política antes y esta era su primera campaña electoral. ‘Para una persona que hace cuarenta días era un desconocido, con recursos económicos muy limitados y que en tan poco tiempo ha logrado tener este resultado, me parece una excelente demostración de interés‘, sostuvo.



Alessandra Mussolini ‘lleva veintisiete años haciendo política y registró 15.000 votos‘, de modo que ‘el derby entre los dos "Mussolini" lo gané de forma contundente‘, bromeó el candidato ultraconservador.



Hermanos de Italia logró un 6,46 % de los votos en las europeas del domingo, por detrás de la conservadora Forza Italia (8,79%), el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (17,07 %), el Partido Demócrata (22,69 %) y la ultraderechista Liga (34,33 %), según los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior.