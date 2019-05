Laprovíttola fue elegido el mejor jugador de la liga de España

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El escolta del seleccionado argentino de básquetbol promedió 17,2 puntos, 6,4 asistencias y 2,5 rebotes por partido y resultó el artífice de la clasificación del Joventut de Badalona a los playoffs.

Nicolás Laprovíttola, escolta del seleccionado argentino de básquetbol, fue distinguido este lunes como el “jugador más valioso” de la etapa regular de la ACB del básquetbol de España.

El base bonaerense, de 29 años, resultó el artífice de la clasificación del Joventut de Badalona a los playoffs de cuartos de final (enfrentará al Barcelona, ganador de la última Copa del Rey) de la Liga Endesa.

El ex jugador de los San Antonio Spurs recibió el premio de manos de sus padres (Juan Carlos Laprovíttola, Margarita Stolbizer), quienes viajaron a España para la ocasión, y de su compañera, Delfina Vollmer.

“Acabar la temporada así, recibiendo un premio de esta magnitud, es algo increíble. Algo que no había pensado en mi carrera”, expresó Laprovíttola.

“Creo que hicimos un muy buen torneo con el equipo y todo el año que trabajé valió la pena”, agregó el también ex jugador de Lanús y Flamengo de Brasil.

Al cabo de la temporada, Laprovíttola promedió 17,2 puntos; 6,4 asistencias y 2,5 rebotes por partido, quedando segundo en el rubro 'Valoración', detrás del alero georgiano Tornike Shengelia (Baskonia)

"Algún que otro partido sí he sentido un poco de emoción, pero no soy de llorar, no me sale. Pero lo de ayer (en el partido con Estudiantes) me ha superado totalmente. Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Verlos ahí (a sus padres), también ellos muy emocionados y felices por ver a su hijo tener éxito, me llenó completamente”, contó el bonaerense.

Laprovíttola se erigió en el cuarto jugador argentino en recibir tal premio. Los anteriores resultaron Walter Herrmann (2003), Andrés Nocioni (2004) y Luis Scola (2005, 2007).

Con información de Télam