https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.05.2019 - Última actualización - 7:22

7:20

Apuestas deportivas

Detuvieron a ex jugadores del fútbol español por el arreglo de partidos

Entre los detenidos está el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo.

Raúl Bravo Foto: Internet



Apuestas deportivas Detuvieron a ex jugadores del fútbol español por el arreglo de partidos Entre los detenidos está el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo. Entre los detenidos está el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo.