Bielsa tendrá revancha y dirigirá una temporada más al Leeds

A través de sus redes sociales, el Leeds de Inglaterra anunció que Marcelo Bielsa continuará una temporada más como DT del equipo principal.

"Leeds está encantado de confirmar que el Presidente @andrearadri ha ejercido la opción de extender el contrato de Marcelo Bielsa por una segunda temporada" escribió la cuenta oficial.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season