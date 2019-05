Vignatti habló de todo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente confirmó la ruptura con la marca de indumentaria que viste al plantel, tres nuevos contratos y que la bandeja sur estará lista el 8 de junio.

José Néstor Vignatti salió a explicar algunas cuestiones que no se dicen con claridad y que motivan, después, la reacción de la gente. Por ejemplo, que abrir el estadio para la Sudamericana cuesta 1.000.000 de pesos y que en el partido con Deportivo Municipal de Perú la pérdida fue de 300.000 pesos. ¿Cómo se desglosa ese millón de pesos?. Según detalló el presidente, 342.000 pesos de policía adicional, 300.000 pesos de controles de Utedyc, 33.500 de Utedyc empleados del club, 98.500 de gastos fijos de personal de Conmebol, 22.500 de hotel y comida para personal de Conmebol y 204.000 pesos de Afa. Por eso se resolvió en su momento que los socios debían pagar 500 pesos y esto originó una reacción en masa debido a que la falta de partidos (por Superliga, Colón apenas jugó 13 partidos de local en el año, más el encuentro ante Tigre por la Copa de la Superliga), la ecuación que hace el socio es que si suma la cuota a lo que debe pagar por ir a la cancha, el costo es superior al que paga el que no es socio, hablando puntualmente de este encuentro por la Sudamericana con los uruguayos.

“Hicimos un mea culpa de la falta de comunicación nuestra hacia el asociado para darle detalles que la gente no sabe y que por el vértigo de la gestión no se puede expresar. Llegó el momento en que se enojó alguna gente por el precio de la entrada, pero de aquí en adelante trataremos de explicar de alguna manera por qué cobramos eso. Los precios de las entradas se establecieron hace diez días en una reunión de comisión directiva, no imaginábamos la masa de gente que fue a Uruguay y más allá de todas las inversiones y gastos, ante todo hay que escuchar al socio. Además, necesitamos del socio para que aliente al equipo”, dijo José Vignatti, quien resaltó en varias oportunidades el costo por la apertura del estadio y que la cuota de Colón es la más baja de los clubes de Primera (el pleno hoy está pagando 410 pesos), lo cuál es cierto, aunque señalando también que esa disminución del ingreso por cuota nos obligará luego a postergar algunas obras que estamos llevando a cabo y que son necesarias (por ejemplo, se explicó y mostró lo que se está haciendo en el predio, en la zona donde está la pensión y que fue una falla original de construcción que tiene que ver con los desagües).

Pero no fue el único tema en cuestión:

* La ruptura con Burrda: el presidente informó que el doctor Luis Hilbert se puso al frente de la defensa legal del club. Este con River es el último partido en el que Colón usará esa marca de indumentaria. Con la empresa hay un contrato que vence en junio del año que viene y dos instancias judiciales iniciadas por Manuel Petrakovsky: una del año pasado por el no pago de las 5.000 camisetas que se envió por un costo de 5,2 millones de pesos y otra de este año por usar camisetas “indebidas”, según la empresa. Hay una audiencia pendiente para este jueves a la que Colón, se supone, tampoco asistirá. Vignatti utilizó la palabra “estafa” por parte de la empresa. “Tal vez el doctor Hilbert estaría en mejores condiciones que yo de hablar. Nosotros tratamos de que todas las agrupaciones participen, ya lo hizo el doctor Abraham y las otras dos agrupaciones políticas podrían aportar sus hombres para que ayuden a este trabajo”, dijo Vignatti.

* La bandeja sur: “La empresa constructora nos prometió que el 8 de junio estará terminada la parte de ellos, faltarían sólo los detalles”, dijo Vignatti.

* Tres nuevos contratos: informó el presidente que el arquero Hass y los volantes Pierotti y Farioli firmarán sus primeros contratos.

* No a Trelew: “Pedimos cambio de escenario par el encuentro con Sol de Mayo de Viedma, que en principio fue pautado en Trelew. Nos dijeron que no nos apuremos. “Nosotros les dejamos en claro que no es de nuestro agrado ir a Trelew porque es una ventaja deportiva”, dijo el presidente. Aún no hay fecha definida.

* Triangular o cuadrangular: hay una invitación para jugar la última semana de junio, un certamen con dos equipos grandes y, tal vez, un cuarto equipo del exterior. Esto también determinaría, en caso de confirmarse, la fecha del retorno de los jugadores a los entrenamientos. Lo televisará Fox.

* Copa Santa Fe: “tenemos tres competencias prioritarias: Copa Sudamericana, campeonato y Copa Argentina. Con algún equipo participaremos, pero vamos a ver qué es lo que a la gente le gusta”, dijo Vignatti.

* Tema promedios: “Vamos a adoptar la postura que beneficie al club. No es blanco o negro, no es seguir con los promedios o suprimirlos, porque hay una postura intermedia, no hay que apurarse tampoco”.

* Rescisión con jugadores: oficialmente, el único contrato que se confirmó que fue rescindido es el de Adrián Bastía, pero Franco Zuculini ya anunció, por sí mismo, que se va de Colón (ni siquiera fue convocado por Lavallén para el partido con River). A Zuculini seguramente lo seguirá Gonzalo Bueno y habrá que ver lo que ocurre con Andrés Cadavid, que tiene vínculo por dos años más. Si hay una oferta y se llega a un acuerdo económico, el jugador podría alejarse también de la institución. Vignatti dijo que “estos temas serán tratados y decididos por Pancho Ferraro”, de quién dijo que se hará cargo el 1 de junio, tal como el mismo Ferraro señaló a El Litoral. Por lo pronto, lo que se sabe también es que Lavallén pidió que se negocie la continuidad de Fritzler, Olivera y Schmidt, con los cuáles ya se estaría negociando.



Dos de los tres síndicos

En el encuentro estuvieron presentes varios dirigentes sabaleros acompañando al presidente, destacándose que, entre ellos, estuvieron Francisco Costanzo y Gabriel Méjico, dos de las tres personas que ocupan la sindicatura.

El que faltó de ese cuerpo colegiado es Ricardo Luciani, integrante de la Agrupación Ricardo Magdalena, quien aclaró a El Litoral que no fue invitado.