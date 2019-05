Cuota Hilton: se fijó criterio de distribución por cuatro años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, se estableció el “past performance” hasta 2023. Este año será sólo sobre antecedentes de ventas Hilton, pero los siguientes se amplia a exportaciones en general.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

El gobierno nacional determinó el criterio de distribución de la Cuota Hilton para los próximos cuatro ciclos, hasta 2023, en función de los antecedentes exportadores (past performance) de las firmas que aspiren a un cupo. La particularidad es que para el primero se tomarán sólo los cortes que integran esta cuota de carnes que concede Europa, mientras para los siguientes en la ecuación se incorporan las ventas al exterior que hayan hecho los frigoríficos de otras carnes y a cualquier destino.

El decreto 377/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial determina “el régimen jurídico para la distribución y asignación del cupo tarifario de cortes vacunos deshuesados de calidad superior” con destino al viejo continente y establece que “será de aplicación para los ciclos comerciales comprendidos entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2023”.

Los criterios para asignar las 29.500 toneladas que conforman la cuota serán dos. Para el ciclo que se inicia el 1° de julio próximo (y vence en junio de 2020) “se utilizará el criterio de antecedentes de exportación de cortes Hilton del año 2018”. Mientas que para los tres siguientes, “se utilizará el criterio de antecedentes de exportación de cortes Hilton y no Hilton, a todo destino, correspondiente a los TRES (3) años calendarios anteriores inmediatos, con las ponderaciones que se establezcan para llegar a un equilibrio entre ambos cortes al final del período”.

“Creo importante que haya previsibilidad y estabilidad, para generar y amortizar esfuerzos e inversiones industriales, en respaldo de nuestra carne de alta calidad, nuestro gran embajador gastronómico”, consideró el Directos Ejecutivo del Instituto Argentino de Carnes Segundo Acuña a una consulta de Campolitoral. Según su opinión, “la past performance puede asegurar esfuerzos y evita discrecionalidades” y que sea por varios ciclos “otorga horizonte y proyección sectorial”. En cambio hizo una observación: “llama la atención que se use el almanaque contable más que el cárnico, ya que antes arrancaba en abril, con la idea de ir llenando cámaras de restaurantes y supermercados”. Al respecto consideró de gran importancia si para el mes de junio hubiera “suficiente carne en destino, para mantener nuestra presencia y penetración comercial”.

En otra secciones, la normativa caracteriza a los adjudicatarios y determina que la cuota se distribuirá en dos categorías: las industrias, que concentrarán hasta el 90%, y los proyectos conjuntos (asociaciones de productores, razas bovinas o de estos con frigoríficos) recibirán hasta el 10% restante.

“Las normas complementarias del presente Decreto deberán establecer los topes máximos y mínimos a los que podrán acceder los solicitantes para cada uno de los períodos y categorías”, establece el artículo quinto.

Además de prohibir la transferencia de cupo entre adjudicatarios, el decreto indica: “Aquellas firmas que al 30 de junio de cada ciclo comercial no hubieren exportado la totalidad del cupo asignado y no lo resignen dentro del plazo que la autoridad competente fije, se les descontará de la asignación que pudiere corresponderles para el siguiente ciclo comercial, el tonelaje que no hayan exportado”.