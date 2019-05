https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según Etchevehere

"Los países centrales no compran productos genéticamente modificados"

El funcionario asistió a la reunión del Directorio de la Bolsa santafesina. Pidió acompañar con producción y valor agregado la demanda de alimentos. Advirtió que “el mundo cambió” y que los países centrales no quieren productos genéticamente modificados.

BCR/Campolitoral | campo@ellitoral.com El Directorio, prácticamente completo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en su reunión mensual, escuchó al secretario de Agroindustria de la Nación, Dr. Luis Miguel Etchevehere, quien fue recibido en el Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe, por el presidente de la institución anfitriona, señor Ulises Mendoza; por el vicepresidente 2°, Dr. Gustavo Vittori, y el gerente general, Lic. Germán Dobler. Vittori había gestionado personalmente, la presencia del funcionario en la Bolsa.

El funcionario, en una enfática alocución, brindó un pormenorizado panorama de la agroindustria a partir del plan de trabajo del presidente Mauricio Macri, quien se propuso “la reinserción de una manera inteligente de la Argentina en el mundo”, que implicó la apertura de mercados para la producción nacional. Asimismo, habló de la “desburocratización” impulsada por el gobierno y que el gran desafío, ahora, era lograr competitividad.

La exposición fue seguida de algunas preguntas, en tanto que otras, quedaron para ser contestadas a posteriori, en razón de que el funcionario debió volver a Buenos Aires y desde allí partir a Chile.

Entre las preguntas que se llevó el funcionario en carpeta, figuraron temas como la situación hídrica de la provincia; la necesidad de un seguro integral agrícola; la implementación de la Disposición N° 9/19 de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario; la necesidad de herramientas de financiamiento para el sector agrícola; la previsibilidad en políticas de carnes, entre otras.

Sectores asistentes

En la tradicional sede de calle San Martín, el Dr. Etchevehere fue aguardado por el vicepresidente 1°, CPN Melchor Amor Arraz, los integrantes de la Mesa Directiva, ex presidentes, directores y los presidentes de las Cámaras y Centros adheridos a la institución, y por el vicepresidente de la Sociedad Rural de Santa Fe.

Los sectores representados en la reunión fueron los siguientes: la Cámara Arbitral de Cereales, los corredores y acopiadores de cereales y oleaginosas; representantes de las principales cooperativas agrícolas ganaderas de la región: Lehamnn, Unión Agrícola de Avellaneda y de San Justo; de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE); de la Sociedad Rural local; del sector extrusor sojero, de los molinos harineros, y de las empresas de crushing y exportación localizadas en la provincia.

Asimismo, asistieron los presidentes de las Cámaras dedicadas al turismo; de sociedades, de corredores y empresas inmobiliarias; de importación y de materiales de construcción, comercio exterior de Santa Fe, aseguradoras y de firmas navieras.

Inserción inteligente y desburocratización

Luego del agradecimiento expresado por el señor Ulises Mendoza, el Dr. Etchevehere comenzó su alocución indicando que la inserción de la Argentina en los mercados del mundo, había tenido impulso por vínculo personal del presidente Macri con casi todos los líderes del mundo.

A modo de ejemplo, refirió la relación existente con los presidentes de EE.UU. y de China, a pesar del conflicto comercial que se da entre estos países. Igualmente, habló de la relación con el premier de Japón y con el primer ministro de la India; o de los líderes de los países europeos.

Reseñó que la Argentina venía de años de incumplimientos en los mercados externos, por lo que lo primero que se debió recomponer fue la confianza; apelar al cumplimiento de los compromisos asumidos y a la revisión de todo aquello que no salió bien, en una primera instancia.

El funcionario enfatizó que costó tiempo “recomponer la confianza” pero -dijo- “ahora ya se observa el viento en la cara para los alimentos que produce Argentina”.

Sostuvo, en un momento de su alocución, que “la apertura de los mercados operó como un gran ordenador de la economía productiva”. En particular se refirió a las exportaciones cárneas y lácteas, y respecto de éstas últimas, indicó que se exportaba un 70% más y que ello había tonificado el precio interno. “A partir de marzo -consignó- la actividad es rentable”, para completar diciendo que “trabajamos por una lechería apuntada a la exportación”.

En cuanto a carnes, aseveró que el comercio mundial de ellas es de 30 millones de toneladas; 15 millones de las cuales, las necesita China. En este punto explicó que el país oriental ha delegado en el SENASA, la inspección y control de las carnes refrigeradas para su país, de cerdo, vacuno, ovina y aviar. En 2020 -dijo- tendremos 80 plantas frigoríficas del país exportando a China.

En otro momento de su alocución consignó que el 97,5% de la soja exportada, desde el 1° de enero de 2019, va con un grado de procesamiento, y anunció que en agosto, vendrá una misión técnica china a revisar las plantas de harina de soja radicadas en la zona del Gran Rosario.

Gran Rosario.

Se refirió, asimismo, a la apertura de mercados para productos regionales como las cerezas, los arándanos, la miel fraccionada, espárragos orgánicos catamarqueños, y las batatas orgánicas que partieron para Gran Bretaña y que fueron desarrolladas por INTA.

Consideró que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea estaba “cerca” pero advirtió que “el mundo ha cambiado” y que los países centrales no compran productos genéticamente modificados. “No los quieren”, remarcó para referirse, a continuación, a la negativa del gobierno nacional de aprobar la transgénesis en trigo.

“Todos los mercados van por el lado de la certificación”, indicó el funcionario, para destacar en tal sentido la importancia de que las instituciones certifiquen la calidad del producto. Del lado de la Bolsa se insistió en la importancia de los Laboratorios recientemente inaugurados y la oferta de nuevos análisis para conocer la calidad de los alimentos.

En la parte final, luego de exponer acerca de otras medidas como la simplificación de trámites y la baja de costos, se refirió a las Mesas de Competitividad para los distintos sectores. En este punto, consignó que el gobierno tenía claro las cadenas de valor de la producción primaria permiten el ingreso del 65% de las divisas que ingresan al país y ocupan un tercio del personal empleado.

“El mundo demanda fibras, energías renovables, proteínas; es una gran oportunidad para abastecer a los mercados con todos nuestros derivados”, subrayó.