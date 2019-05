https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.05.2019 - Última actualización - 14:54

11:37

A las 19.15, la revancha de la Sudamericana ante River de Montevideo... Colón, ante un rival que esperará y contragolpeará

El Litoral

Con la presencia de Morelo en la delantera acompañando al Pulga Rodríguez, Colón buscará la clasificación para la fase siguiente de la Sudamericana cuando recibe a River de Montevideo, que tendrá un equipo bastante parecido al que jugó el cotejo de ida.

Lavallén habló ayer de un partido difícil, que nos exigirá “mucha concentración, ante un rival que saldrá a esperarnos y a jugar de contragolpe”.

El equipo no variará demasiado del que jugó en Montevideo, sólo el ingreso de Morelo por Estigarribia para tener mayor presencia ofensiva, a pesar de que eso le costará juego aéreo.

De hecho que Sandoval y Schmidt, las otras dos sorpresas de la convocatoria de Lavallén, estarán integrando el banco de relevos.

Por su parte, River está desde el domingo a la noche en Santa Fe, se entrenó en el 15 de Abril (el estadio de Unión) y su técnico también hizo declaraciones.

“Estamos bien, esperando el partido con ansiedad“, se refirió Giordano. Cuando se le consultó si ya tiene el equipo definido para jugar ante el Sabalero, el técnico dijo “No cambia mucho del equipo que jugó en Uruguay, prácticamente el mismo“, afirmó.

En las últimas prácticas, Lavallén mostró intención de poner dos delanteros: “Sé que, seguramente, Colón va a poner dos delanteros con Morelo y con Rodríguez, eso va a hacer que tenga un poco más de juego por centro y sobre todo Morelo muy incisivo, pero no podemos cambiar nosotros porque hemos trabajado mucho sobre esta estructura y no podemos cambiar”, señaló.

“Ajustar detalles y aunque les parezca mentira, descomprimir la situación. Nosotros tenemos que jugar el partido y hacer lo mejor posible y hasta acá hemos venido”, dijo Giordano, quien luego habló de Burián, quien lo saludó efusivamente antes del comienzo del partido. Al respecto, Giordano lo dirigió en Juventud Las Piedras en 2014 y dijo: “Burián a mi me salvó de un descenso. ¡Qué me van a hablar de amor! Es un gran arquero y le voy a estar agradecido toda mi vida. Él me salvó de un descenso, hizo atajadas magníficas y ahora lo está demostrando acá”, sentenció con alegría.

Se espera un centenar, aproximadamente, de simpatizantes de River que podrían llegar en estas horas a Santa Fe para alentar al equipo en el partido que dará comienzo a las 19.15 en el Brigadier López.

Luego de este encuentro, el plantel de Colón quedará licenciado, aún sin fecha definida para el regreso. Dependerá de adelantarlo si es que se confirma el triangular o cuadrangular que tiene previsto televisar Fox, con la intervención del equipo sabalero, a fines de junio.

Igualmente, habrá que prepararse para el inicio de la Superliga, que será en el último fin de semana de julio.

Además, la instancia siguiente de la Sudamericana (allí enfrentará al que resulte vencedor de Tolima-Argentinos) también será en julio. Por lo tanto, no habrá más de un par de semanas de descanso para el plantel. O mejor dicho, para los que queden.