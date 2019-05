https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes hubo una reunión técnica en Telefe Santa Fe para definir la metodología y el reglamento. Participaron Albor Cantard, Ignacio Martínez Kerz, Luz Balbastro y Eliana Ramos. Emilio Jatón no confirmó su presencia.

Sería el próximo sábado Cruces y contramarchas por el debate de candidatos a intendente

La organización del debate de candidatos a intendentes, previsto para este sábado a las 19, entró en su recta final. Ayer, se reunieron los referentes de los equipos técnicos en Telefe Santa Fe, el canal que lo televisará, pero no pudieron terminar de definir el reglamento que se aplicará porque no asistió el candidato del Frente Progresista, Cívico y Social, Emilio Jatón. Sí participaron Albor “Niky” Cantard (Cambiemos), Ignacio Martínez Kerz (Juntos), Luz Balbastro (Unite por la Familia y la Vida) y Eliana Ramos (Barrio 88).

Según informaron a El Litoral fuentes involucradas en la negociación, Jatón (que es el que más votos obtuvo en las primarias de abril y quien más chance tiene de ser el próximo intendente de la capital provincial) no quiere participar y estaría solicitando que no haya debate libre, es decir, el momento de intercambio de opiniones entre los postulantes; algo que quiere el resto de los 4 candidatos. Parece que tampoco ha respondido los mails que le enviaron desde la producción, con lo cual aún no está garantizada su participación.

En la reunión de ayer, los presentes acordaron que este martes al mediodía comenzarían a firmar el compromiso de asistir; algunos lo harán al aire, como Albor Cantard que tenía previsto rubricarlo en vivo, durante la transmisión del noticiero del mediodía.

Por el momento, el debate de candidatos a intendente se hará el próximo sábado 1 de junio, a las 19, y con 4 de los 5 candidatos.