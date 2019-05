https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 28.05.2019 - Última actualización - 13:22

13:20

Lo dijo un hombre que la noche del lunes se presentó en la seccional 10ma. Quedó detenido.

Peligroso "Vengo a entregarme; soy el autor del doble crimen" Lo dijo un hombre que la noche del lunes se presentó en la seccional 10ma. Quedó detenido. Lo dijo un hombre que la noche del lunes se presentó en la seccional 10ma. Quedó detenido.

Eran las 21.15 del lunes cuando un hombre llegó hasta la seccional 10ma. (en Estanislao Zeballos 4200) y, con decisión, se paró frente a uno de los agentes que estaba de guardia.

“Me llamo Hugo Daniel B. y soy el autor del doble crimen de barrio Punta Norte”, dijo sin mayores rodeos.

Tras escuchar semejante confesión, el uniformado llamó a sus superiores que, de inmediato, tomaron cartas en el asunto y comunicaron la situación al fiscal que entiende en el caso, doctor Gonzalo Iglesias.

El funcionario del MPA ordenó la inmediata detención del implicado, entre otras series de medidas pertinentes.



Último adiós



En tanto, durante la mañana de este martes familiares y amigos de Verónica Ramírez (34) y Valentina Escalante (10), dieron su último adiós a las víctimas.

Los restos mortales de las nombradas fueron velados en el mismo lugar de la tragedia, esto es, en el inmueble de Azopardo al 10400, en el barrio de Punta Norte, donde se observaron escenas de profundo dolor.

“Estuvo preso”



Consultado al respecto un hermano de Verónica apeló a un conocido título literario para resumir lo ocurrido: “Lo que pasó acá fue la crónica de una muerte anunciada”, dijo ante El Litoral.

“Nosotros estábamos al tanto del clima de violencia que había acá, pero mi hermana no nos hacía caso. Nos decía que no nos teníamos que meter. Ella entró en relación con este tipo que era un desastre. El había estado preso. No trabajaba y no tenía casa. Vivía en cualquier lado”.

“La madre de Verónica había hecho la denuncia. También el padre de Valentina, que temía por la vida de la nena. Al final tuvo razón”, se lamentó.



Dos denuncias



Según se supo hay dos denuncias de Verónica Ramírez y del entorno familiar de la mujer, respectivamente, realizadas en contra de HDB.

* Una de ellas fue radicada el martes 3 de enero de 2017 por Gustavo Catalino Escalante (ex pareja de Verónica Ramírez y padre de Valentina Escalante) y Gustavo Gabriel Escalante (hijo de Verónica Ramírez y hermano de Valentina Escalante).

Según refieren los denunciantes, en el marco de una discusión de pareja entre Verónica Ramírez y HDB -ahora detenido-, Gustavo Escalante -hijo de Verónica- quiso interceder y HDB lo amenazó, le dijo que si se metía lo mataría, y que si su padre intervenía, también mataría a su padre.

A raíz de estos hechos, padre e hijo de apellido Escalante radicaron una denuncia por amenazas.

El tema dio un giro el 18 de marzo de 2017. Verónica Ramírez fue citada por la policía y declaró que sólo se había tratado de una discusión de pareja, que el conflicto ya había sido solucionado y que se había reconciliado con HDB.



Discusión y destrozos

La otra denuncia es del sábado 16 de febrero de 2019 y se radicó en la subcomisaría 14.

Verónica Ramírez denunció a HDB a raíz de distintos daños que realizó el hombre en la casa en la que convivían. De acuerdo con la declaración de Ramírez, se inició una discusión con su pareja en el marco de la cual el hombre provocó daños materiales en la casa en la que convivían.

A raíz de estos hechos, el MPA impuso una medida de distancia en contra de HDB, la cual fue debidamente notificada.

Por su parte, el 24 de febrero, la mujer tramitó una medida de distancia en los tribunales de Familia. Se ordenó la medida de distancia a 200 metros y la prohibición de contacto de cualquier tipo. Esta medida también fue debidamente notificada.

El MPA solicitó profundizar la investigación y que se amplíe la declaración de la denunciante.



El 2 de marzo, la mujer reiteró lo que ya había dicho acerca de los daños materiales y agregó que días después de la discusión se reconcilió con HDB y que volvieron a vivir juntos.