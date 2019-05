https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Algunos piensan en renovar el contrato de Nereo Fernández y que pelee la titularidad o respalde a Marcos Peano, que terminó atajando.

Por ahora, sólo rumores ¿Vuelve Bologna a Unión?

Si bien el acto eleccionario del sábado condiciona cualquier gestión, se dice que Unión ya habría mantenido algún contacto con Enrique Bologna para que el actual arquero de River regrese a la institución.

En este puesto, Unión tiene no sólo a Nereo Fernández, que culmina su vínculo el 30 de junio y hay dudas respecto de su renovación o no, sino a otros cuatro arqueros: Peano, Papaleo, Alan Sosa y el regreso de Matías Castro.

Bologna tuvo un destacado paso por Unión en la temporada en Primera de los 50 puntos con el cuerpo técnico encabezado por Darío Kudelka y con Gustavo Nepote de entrenador de arqueros. Precisamente, Nepote había sido, en aquel momento, fundamental para que Bologna se incline por Unión. Terminó siendo un gran puntal en ese equipo de Kudelka en la temporada 2011-2012. En River atajó poco en estos dos años: apenas seis partidos. Desde la llegada de Armani, el arco millonario prácticamente tuvo un solo dueño y las chances de Bologna, con Lux en el plantel, fueron escasas.

Por otra parte, el presidente Luis Spahn se refirió a algunos temas en charlas radiales. Dijo que “lamentablemente, no es la campaña que queríamos tener. Debería ser una fiesta, después de tantos años”, hablando del proceso eleccionario. También volvió a referirse al tema Fragapane, dejando en claro las diferencias que existen para arreglar su continuidad.

Admitió que no hay pedidos por ningún jugador de Unión (se había hablado de ofertas por Mauro Pittón) y señaló también que “conducir un club es un desafio diario, hoy todo parece fácil, lo que antes no era fácil. No es fácil estabilizarse en Primera, no es fácil sacarse el saco de candidato a descender, ni jugar una Copa Sudamericana”.

“Considero lo de Madelón como un respaldo a la comisión directiva, y también sabe que tiene nuestro respaldo”, dijo el presidente, quien señaló además que el club terminó el vínculo con TBS.

Por último, dijo que “hay ciclos que se van cumpliendo, siempre en las charlas analizamos el plantel. Vemos quién anduvo bien, quién no, y quién merece más minutos. La base está en sostener a los mismos jugadores dentro del plantel”.

Por último, desde el club se informó que “la Junta Electoral rechazó los distintos planteos efectuados por los apoderados de las Agrupaciones, Glorioso 89 y Triunfo Tatengue y aceptó lo manifestado por Triunfo Tatengue en cuanto que cometió un error de tipeo en la confección de la lista ya que el titular 1° de la comisión revisora de cuentas corresponde a Edgardo Raúl Nudel en lugar de María de los Milagros Salzman, quien ocupará el cargo de titular de la comisión de hacienda y oficializó las tres listas presentadas para las elecciones del 1º de junio”.