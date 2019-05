Colón reaccionó a tiempo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Arrancó fea la noche con el tanto de Da Luz, pero en solo nueve minutos el Sabalero lo pudo dar vuelta y sobre el final Leguizamón cerró el partido. Fue un festejado 3 a 1 ante un rival muy complicado.

Juan Raúl Moncada / jmoncada@ellitoral.com

Se pasó y es sin dudas lo más importante, River fue un muy duro rival, que nunca se entregó y que a lo largo de los 180 minutos jamás abandonó su libreto, un libreto que lo complicó mucho a Colón y si bien el 3-1 del final parece holgado, no le hace justicia a lo que fue el trámite de esta trabajada y sufrida victoria copera.

Sin dudas que el “Pulga” Rodríguez, quien participó en los tres goles fue la gran figura de Colón, también anduvo bien Wilson Morello, algo de Bernardi y de Zuqui, siendo Leguizamón otro destacado atendiendo que fue quien le dio tranquilidad cuando el reloj parecía no querer correr y los uruguayos se venían con todo.

El inicio

El partido arrancó casi de la misma forma que en Uruguay hace una semana, con Colón tratando de meter a River en su campo, pero en esta oportunidad el equipo visitante se plantó un poco más adelante en el terreno y no le otorgó tantas facilidades al elenco santafesino.

El “Pulga” Rodríguez chocó con Piriz y debió abandonar en forma temporal el campo de juego, por lo que el delantero tucumano regresó con un importante vendaje sobre su cabeza.

La primera

Desde un lateral desde la izquierda tuvo una chance muy clara River, porque la pelota le quedó dentro del área a Nicolás Rodríguez y este sacó un tremendo zurdazo que pegó en la parte exterior de la red muy junto al palo derecho de Burián que no podía hacer nada.

Apenas superado el primer cuarto de hora del partido y con Colón lanzado en ataque, Nicolás Rodríguez metió un pelotazo de 30 metros que cayó entre Guillermo Ortíz y Emanuel Olivera; llegando desde atrás y con mucha potencia Mauro Da Luz que ganó y ante la desesperada salida de Leonardo Burián tiró la pelota por encima del “uno” para enmudecer el estadio y poner a los uruguayos arriba.

No había pasado mucho en el partido y en la segunda llegada, River se ponía al frente en el marcador, pero Colón no se complicó y enseguida llegó al empate tras un magistral pase de Luis Rodríguez, entre líneas, para que Wilson Morello le tire una gambeta a Olveira que salió y no alcanzó, el delantero remató al arco, salvando sobre la línea Sebastián Gorga, pero dejándole la pelota servida a Christian Bernardi que solo tuvo que empujarla para poner la igualdad.

El segundo

Fue una tromba Colón en esos minutos y aunque el partido estuvo mucho parado por una seguidilla de infracciones, a los 25 Wilson Morello marcó el segundo de la noche. Atacó por derecha el elenco de Pablo Lavallén, Fernando Zuqui recibió en tres cuarto de cancha, avanzó unos metros y metió un centro pasado para que el “Pulga” Rodríguez le baje la pelota a Morello que entrando libre empujó la pelota al gol.

En pocos minutos Colón daba vuelta el partido y, al menos en este pasaje, dominaba con claridad a su rival; el Sabalero siguió buscando el arco charrúa y llegando a la media hora tuvo una situación muy clara Guillermo Ortíz que estaba lanzado en ataque, el central recibió un muy buen pase de Marcelo Estigarríbia, “esquivó” un defensor y remató de zurda con fuerza, tapando Olveira que mandó la pelota al corner.

Lucha

El partido se hizo vertiginoso, con muchas faltas y también con errores defensivos, el mediocampo pasó a ser zona de “tránsito rápido” ya que tanto el equipo de Lavallén, como la visita, salían de los centrales con pases largos para los delanteros o en su defecto para los volantes que se mandaban al ataque, por eso, el encuentro que carecía de la parte técnica, igualmente se mostraba atractivo ya que se jugaba siempre muy cerca de ambas áreas.

Complicó bastante River Plate con un par de tiros libres desde tres cuarto de cancha, donde los visitantes ganaron mucho y donde además los defensores y volantes de Colón se equivocaron bastante.

El complemento



El partido no cambió mucho en la segunda etapa, porque River siguió esperando, pero no tan cerca de Olveira, Colón no generaba pero estaba muy tranquilo en en el fondo porque hasta ese momento el equipo visitante no tenía la intención de “quemar las naves”.

Gabriel Esparza recibió cerca de la mitad de la cancha, avanzó unos metros y sacó un buen disparo que bajó de golpe y se terminó yendo muy cerca del travesaño; tras esta jugada llegó nuevamente el equipo de Lavallén y fue por intermedio de un buen remate de Wilson Morello, que recibió de Estigarribia y colocó la pelota abajo para que el arquero visitante con un gran esfuerzo mande la pelota al tiro de esquina.

Se vienen

Colón comenzó a retroceder y River empezó a ser más protagonista; a los 20 minutos Nicolás Rodríguez ejecutó muy bien un tiro libre que Burián pudo mandar al tiro de esquina; creció el trabajo de los volantes visitantes y Colón se refugió atrás, cada vez más cerca de su propio arco.

Empezaron a llover las pelotas en el área sabalera y empezaron a desnudarse las falencias de una defensa rojinegra que no daba garantías. Llegando a la media hora vino un tiro de esquina desde la izquierda para River, el balón fue al primer palo y cuando Da Luz intentaba “peinarla” fue Gonzalo Escobar de atrás que metió la mano y desvió la pelota; todo River se fue encima del árbitro y luego del línea, pero la infracción fue desestimada.

Falla Burián

River seguía apostando a lo mismo, pelotazo al área —esperando algún rebote o un mal rechazo—, Nicolás Rodríguez metió un centro frontal que se le terminó escapando a Burián, el balón le quedó a Da Luz que remató con comodidad, pero su disparo se estrelló en el palo y de rebote le cayó nuevamente al arquero, en esta la fortuna le dio una mano al “uno” sabalero.

Colón no la pasaba bien, pero sobre el final llegó el desahogo con el tanto de Nicolás Leguizamón que había ingresado unos minutos antes, el “nueve” recibió, tocó con el “Pulga” y pese a que le quedó larga alcanzó a rematar para que el balón se ubique abajo, junto al palo derecho de Olveira sellando la clasificación.

Sobre el final el brasileño Ricardo Marques adicionó nueve minutos y fue donde se sucedieron algunas peleas, tras una plancha de Estigarribia sobre un rival que derivó en tumulto y empujones, el árbitro —tuvo una muy mala noche— expulsó a Fernando Zuqui en Colón —era Estigarribia el que debió irse— y a Piriz en River —en esta acertó—.

Se fue el partido con la victoria de Colón que lejos de jugar bien, avanzó sobre un rival complicado en un partido en el cual le tocó arrancar perdiendo, pero que rápidamente se pudo reponer. Ahora habrá que esperar hasta mañana jueves cuando se defina el próximo rival que saldrá del choque entre Argentinos Juniors y Deportes Tolima.