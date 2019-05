https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.05.2019

FIFA Blatter expresó que denunciará a Infantino

El Litoral / NA

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, anunció este miércoles su intención de presentar una denuncia contra su sucesor, Gianni Infantino, y la Federación Internacional de Fútbol "antes de fin de mes", en una entrevista con la AFP.

"Tenemos un gran reunión (el miércoles por la tarde) con mis abogados para presentar la demanda que se va a interponer antes de fin de mes en Zúrich" contra Infantino y la FIFA, declaró Blatter.

"Es complicado ya que es un tema civil y penal (...) La demanda número uno es el daño moral que me infligió FIFA al publicar cifras que no corresponden a lo que recibí. La FIFA nunca lo corrigió, pese a las peticiones de mis abogados, en particular sobre la bonificación de la Copa del Mundo de 2014 (en Brasil), que nunca recibí", explicó el expresidente del fútbol mundial, de 83 años y obligado a dimitir en 2015, tras el mayor escándalo de corrupción de la historia de la instancia, para después ser suspendido.

Blatter cuestiona las alegaciones según las cuales tras el Mundial 2014 habría recibido una bonificación de 12 millones de francos suizos (10,7 millones de euros, 11,9 millones de dólares).

"Quiero que se establezca, mediante la justicia, o que la FIFA lo haga antes, que las informaciones dadas eran erróneas. Lo que recibió el presidente fue decidido y visado primero por la Comisión de finanzas y después por el Comité ejecutivo y por la Comisión de control y de conformidad. Por ello, tengo la conciencia tranquila", añadió.

"Quiero que se reconozca que me han hecho daño a mí y a mi familia, es una cuestión de honor", insistió el suizo, a una semana del congreso de la FIFA en París el 5 de junio, donde su sucesor Gianni Infantino, único candidato, debe ser reelegido para un segundo mandato.