Angelici y D'Onofrio juntos: el "chau" a Marcelo Martín

Fue en la reunión de Comité Ejecutivo de la Superliga de ayer, donde representó a Unión por última vez. Como se sabe, se aleja con un grupo importante de dirigentes.

Ovacionado por todos. El Dr. Marcelo Martín y el escudo con los colores de su querido Club Atlético Unión. Después de 40 años como dirigente y colaborador tatengue, decidió no participar de la vida política rojiblanca al no poder lograr una lista “superadora” pensando en lo que se viene en el fútbol argentino. Todo un ejemplo. Foto: Manuel Alberto Fabatía

El histórico dirigente de Unión durante tantos años en la AFA y ahora en la Superliga, el Dr. Marcelo Martín, fue “despedido” ayer con aplausos sostenidos por el resto de los clubes de Primera División en la reunión de Comité Ejecutivo de la Superliga. ¿La particularidad?: el “chau” y no “adiós” se lo dieron juntos —en nombre de todos— el presidente de Boca Juniors (Daniel Angelici) y el presidente de River Plate (Rodolfo D’Onofrio) en un cierre muy emotivo de un cónclave determinante para ratificar la vigencia de los promedios. Casualmente Colón, en la despedida de Marcelo Martín de Unión, no concurrió ni estuvo representado.

En cuanto a lo más importante que se decidió ayer, con el tema promedios, la oratoria del actual vicepresidente de Unión (Marcelo Martín) junto al presidente de Talleres de Córdoba (Andrés Fassi) fueron determinantes para respetar lo que estaba acordado hasta la temporada que viene.



La semana pasada surgió un supuesto consenso para quitar los Promedios de Primera División en la próxima temporada que sacudió el ambiente del fútbol argentino, aunque la decisión fue perdiendo fuerza con el correr de los días y, a esta altura, quedó descartada. Al menos eso se decidió en la reunión del Comité Ejecutivo de la Superliga.



Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, fue claro: “Si queremos cambiar algo del descenso, tendrá que ser cambiado de aquí a dos años. No podemos estar cambiándolo de acuerdo con la mala situación que pueda tener alguien”.



Desde la Superliga consideraron que modificar los ascensos y los descensos de un día para otro era una desprolijidad, además de entender que la reunión en la que se decidió la quita de los promedios no se dio en el ámbito adecuado, que es el Comité Ejecutivo de la Superliga. Por ese motivo, la resolución fue perdiendo fuerza con el correr de las horas.



“Acepto que discutamos el tema de los promedios, pero la decisión que tomamos es a partir de dos años. Donde no perjudico ni beneficio absolutamente a nadie. El reglamento de competencia vigente habla e influye deportivamente en los próximos dos años. Entonces no puedo ni beneficiar ni perjudicar absolutamente a nadie bajo un aspecto reglamentario. Tengo que arrancar ahí”, expresó Andrés Fassi, el pope máximo de Talleres.



“Nosotros descendimos una rueda antes, todos lo recuerdan y Unión tenía un puesto importante que yo representaba con orgullo en el Comité Ejecutivo de la AFA. Sin embargo, no fuimos a llorar para que saquen los promedios”, explicó Marcelo Martín a su turno.



“Ahora, en la Superliga... hay un reglamento. No es ni siquiera discutible. Hay un reglamento totalmente claro y se tiene que respetar a rajatabla. Porque si no, es extraordinario. Los que no cumplieron se quedaron en primera división; hubo cuatro que cumplieron y descendieron. Amo el fútbol. No sé si sabré mucho o poco de fútbol, pero tengo una sola cosa: integridad moral. Y miro a los ojos después de 37 años absolutamente a todo el mundo. Por eso puedo hablar”, amplió Fassi.



La quita de puntos



Hubo muchas idas y vueltas pero finalmente todo parece indicar que San Lorenzo y Huracán serán sancionados con una quita de tres puntos a cada uno para la próxima temporada. Así trascendió tras la reunión del Comité Ejecutivo de Superliga que se realizó ayer.



Hay un consenso general para que la penalización se haga efectiva y el Tribunal de Apelaciones recibió una nota para que en el plazo de las 72 horas (viernes inclusive) se expida sobre los descargos que hicieron los clubes. En principio se pedían seis puntos y que no puedan incorporar. Sin embargo, la conclusión sería diferente: tres puntos y podrían contratar refuerzos.

Sparring AFA



El delantero tatengue Gastón González (categoría 2001) fue confirmado como sparring de la Selección Argentina en la Copa América de Brasil. Hizo 8 goles en 10 partidos en reserva y debutó en Tucumán como profesional tatengue.

¡40 años de dirigente!



La primera vez que Marcelo Martín integró una comisión directiva del Club Atlético Unión fue en el año 1979, de la mano del histórico Súper Manuel Corral, por entonces presidente tatengue.



A partir de allí, ocupando cargos adentro o desde afuera, siempre colaboró con el Club Atlético Unión, hasta estos últimos años donde en su momento el propio Julio Humberto Grondona lo eligió como letrado de la AFA para asesorarlo en temas previsionales, algo que el mismo “Chiqui” Tapia —actual presidente— elogió en un mano a mano con El Litoral en Madrid. Sin dudas, se fue ganando un espacio como pocas veces lo hizo un dirigente de un club del interior con permanencia en el tiempo.