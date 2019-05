https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se retiró el defensor Ronald Raldes, ex Colón

El ex jugador Sabalero decidió dejar el fútbol a los 38 años. En Colón, jugó 4 temporadas, disputando 74 partidos.

