El Inter de Milán se quedó sin entrenador

El Litoral | NA

"El Inter de Milán confirma que Luciano Spalletti ya no es más entrenador del equipo de primera división. El club da las gracias a Spalletti por el trabajo y resultados conseguidos juntos", señala sin precisar si el director técnico ha dejado el cargo por voluntad propia o ha sido despedido.



Antonio Conte, exseleccionador de la Nazionale y exentrenador del Chelsea, habría ya firmado, según la prensa italiana, un contrato de tres años por diez millones de euros por temporada, a lo que añadirían bonificaciones por resultados, para suceder a Spalletti en el banquillo del club milanés.



Esas cifras convertirían a Conte en el técnico mejor pagado del mundo.



La llegada de Antonio Conte, de 49 años, se haría oficial el viernes, según el diario deportivo italiano La Gazzetta Dello Sport.



El club milanés se clasificó con apuros para la Liga de Campeones con su cuarto puesto en la Serie A, lejos del campeón, la Juventus de Turín, con la que esperaba luchar por el título esta temporada.



Luciano Spalletti, de 60 años, había tomado las riendas del Inter en 2017, procedente del AS Roma.



Pero su temporada fue complicada y el Inter tuvo que esperar a la última jornada para lograr la clasificación a Champions.



En Liga de Campeones, el club italiano fue eliminado en la fase de grupos, donde tuvo la desgracia de caer en una llave en la que estaban FC Barcelona y Tottenham.



Tras pasar por ese motivo a la Europa League, el Inter sería eliminado en octavos de final por el Eintracht Fráncfort.



El club, propiedad de un grupo chino, no ha ganado ningún trofeo desde la Copa de Italia en 2011.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM