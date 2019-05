https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este jueves, desde las 21.30 de Argentina Comienzan las finales de la NBA entre Golden State y Toronto

Comienza el tramo final del mejor básquet del mundo. El súper poderoso Golden State Warriors se mide en esta oportunidad ante Toronto Raptors, una franquicia que llega por primera vez en su historia hasta la serie definitoria.

Los de Canadá terminaron la temporada regular con mejor eficacia (70,7%) y definirán de local. En este año las finales se jugarán con el formato 2-2-1-1-1.

Todos los partidos de las finales serán televisados en directo por ESPN con el siguiente cronograma de días y horarios:

jueves 30/5, 21.30 (hora argentina), Toronto vs. Golden State

domingo 2/6, 20.30, Toronto vs. Golden State

miércoles 5/6, 21.30, Golden State vs. Toronto

viernes 7/6, 21.30, Golden State vs. Toronto

lunes 10/6, 21.30, Toronto vs. Golden State

jueves 13/6, 21.30, Golden State vs. Toronto

domingo 16/6, 20.30, Toronto vs. Golden State.