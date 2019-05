"Quiero y debo estar más encima de las inferiores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le gustaría quedarse en el club y Spahn elogió su trabajo. Habló de su relación con Madelón, se refirió a la venta de Soldano y dejó deslizar alguna expectativa favorable para la continuidad de Fragapane.

Está próximo a cumplir los dos años de su contrato. Spahn lo elogió. Habló bien de él y diríamos que confirmó su continuidad si es que resulta elegido. Apunta a solidificar el trabajo de inferiores, a prestarle más atención a ese rubro. Y habló de la venta de Soldano.

—¿Cuál es tu balance, Martín?

—Positivo pero no soy conformista y sé que hay cosas por mejorar. Pero si pensamos que cuando llegué teníamos al equipo complicado con los promedios y hoy, a dos años, clasificamos a dos copas internacionales, no puedo pensar de ninguna manera en que la cosas se hicieron mal. Organizamos el tema de los viajes, el desayuno y el almuerzo para el plantel que fue una idea que traje y que enseguida fue aceptada por Leo y su cuerpo técnico, apuntamos a mejorar las prestaciones a la reserva y creo que profesionalizamos muchas cosas.

—¿Cómo fue tu relación con Madelón?

—Muy buena, con mucho diálogo, charlamos de táctica en los días previos a los partidos, en la llegada o salida de jugadores, él se involucra mucho en la organización y por eso el diálogo fue muy amplio.

—En todo este tiempo, ¿sugeriste jugadores?

—Sí, pero no quiero hacer nombres propios. Propuse y él fue el que aceptó o no.

—¿Hay que pensar en que el salto de calidad es la Libertadores?

—El objetivo es mejorar lo que se hizo. Está claro que no siempre triunfaron los que venían con mayor chapa y a veces terminaron haciéndolo los que venían con menos nombre pero que encontraron un ámbito para desarrollarse y crecer.

—¿Hay algo que quieras decir de la venta de Soldano, de lo que te tocó participar o decidir?

—Esta dirigencia recibió críticas por desarmar planteles y te voy a contar algo: en diciembre de 2017 recibimos una oferta de un club importante y por mucho dinero, por Soldano, y la desechamos para no desarmar el equipo. Después vino la de Vélez, que era muy importante, pero él no quería ir a otro club del fútbol argentino que no fuera Unión. Luego llegó la de Rayados de Monterrey y no quiso porque el torneo mexicano estaba avanzado. Y por último, llegó la oferta europea. Si bien el dinero que ingresó no fue lo pensadoa, tampoco desarmamos la estructura.

—¿La de Vélez era la más importante?

—Compraba el 50 por ciento y con una vidriera que podía valorizar aún más a Soldano.

—¿Cómo fue la reunión con Madelón y Bragarnik?

—Muy buena. Estamos expectantes del tema de las elecciones para ver si seguimos tomando decisiones, pero con Leo venimos hablando desde hace un tiempo respecto de jugadores. No quiero meterme mucho en el tema político, pero los procesos de los clubes a nivel inferiores deben ser considerados a largo tiempo y en Unión estamos apostando a eso. Hay mucho por hacer y desarrollar, por lo que me gustaría seguir.

—Suponiendo que sigas, ¿cuál será el objetivo?

—¿El mío?, apuntar un poco más al desarrollo de las inferiores. Mejoramos en la comida de los chicos que están en la pensión, tenemos dos psicólogos trabajando en el club, una asistente social, alguien que acompaña a los chicos a la escuela y los va a buscar. Hay mucho por hacer.

—Cavallero, que cumple tu misma función en Vélez, habló de la necesidad de “vender” a los jugadores en los grandes clubes europeos. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar la vidriera de Unión?

—Cavallero lo hace por sus contactos y porque es Vélez. Nosotros tenemos que mejorar nuestra vidriera con los clubes de Buenos Aires, porque ese paso previo de nuestros jugadores por algún grande de capital permitiría valorizarlo. De todos modos, nosotros enviamos al profesor Hugo Díaz a Europa para que vaya a ver cómo se entrena y cómo funcionan clubes como Atlético Madrid, Real Madrid, Tottenham y Newcastle de Inglaterra. No sólo que se fije cómo se trabaja en lo profesional sino también en inferiores. Se está lejos, pero en vías de copiar algunas cosas que se hacen allá.

—¿Se pudo revertir el tema Fragapane?

—Se está en tratativas, hicimos el mejor ofrecimiento que podíamos, no pierdo las ilusiones y es una posibilidad que Franco siga acá. El cambió de representante y desde mayo del año pasado no aceptó nuestros ofrecimientos. La última oferta es muy importante y como todavía no consiguió club, estamos viendo si podemos acercarnos a sus pretensiones.

—¿Qué opinás de la negociación Brítez-Martínez?

—Es difícil, los dos tienen una cláusula de 1.150.000 dólares. Veremos qué es lo que quiere el técnico. Si Independiente compra a Brítez, sería un ingreso muy importante para la tesorería del club. Perderíamos un marcador de punta, pero el ingreso es bueno.

—¿Con Nereo Fernández hablaste por su continuidad?

—Yo, particularmente, no lo hice.

—¿Tenés opinión formada por el tema de los promedios?

—Sé que pueden sonar injustos para los que recién ascienden o para casos puntuales como el de Tigre, pero estoy convencido de que no se puede tomar una decisión respecto del año próximo porque son derechos adquiridos. Se puede convenir que no existan para un tiempo de dos años, por ejemplo. Pero no sería serio si se toma para el torneo que viene.

—Hay una grieta importante entre los grandes y chicos y parece que cada vez se hace más importante. ¿Cómo se convence a un jugador para que venga a Unión?

—Los torneos cortos achicaban esa brecha, pero este formato le da la posibilidad a los grandes. En este contexto es meritorio lo que hizo Unión en los últimos dos torneos. Por ejemplo, Cuadra tomó una decisión trascendente de dejar a un equipo que iba primero para venir a buscar minutos de fútbol en Unión. Ese caso o el de Lotti o Brian Álvarez es lo que hay que salir a explorar.

—¿Cómo se hace para seducir a esa clase de jugadores?

—Diciéndoles que acá van a jugar, que van a estar tranquilos más allá de la pasión con la que se vive el fútbol en Santa Fe y que Unión es un club que paga y les va a cumplir. Si ponen eso en la balanza, vienen.

—¿Hubieses cambiado algo de la logística cuando se fue a Ecuador?

—Averiguamos y encontramos que la que hicimos era la mejor alternativa. Nos tocó un equipo importante, que va primero en el torneo ecuatoriano y el otro día le ganó 5 a 0 a uno de los grandes de Chile. Hicimos un gran partido acá y no jugamos nada bien allá, ésa es la realidad.

—¿Cómo fue tu relación con Spahn?

—Muy buena, me ha escuchado mucho, estuvo siempre dispuesto al diálogo y no sólo me sentí gratificado con estas actitudes de él, sino también del resto de los dirigentes del club.

—¿Creés necesario que haya una subcomisión de fútbol?

—No sé si formalmente con ese nombre, pero creo que tienen que haber cuatro o cinco dirigentes que tengan cercanía con el fútbol profesional. En algunos clubes hay dos dirigentes que se encargan del fútbol y en otros se forma una subcomisión. Pero es importante que haya un par o algunos dirigentes que tengan cercanía con el fútbol.

—Dijiste al principio que te gustaría tener más cercanía con las inferiores. ¿En eso le está faltando a Unión?

—Esa es una crítica hacia mí, fundamentalmente. Con Leo coincidimos en que debemos conseguir que las inferiores tengan el mismo modelo que la Primera y que hay que estar más encima de los cuerpos técnicos de inferiores para que los de abajo jueguen igual que los de arriba. Ese es el objetivo que nos trazamos y, en el corto plazo, es mi objetivo poder conseguirlo.