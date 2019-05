https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La referente de Cambiemos estuvo en Reconquista Lilita Carrió: "Antonio Bonfatti y Omar Perotti responderán a Alberto Fernández"

Lilita Carrió y José Corral compartieron este miércoles una nutrida agenda en la ciudad de Reconquista, donde mantuvieron encuentros con productores, industriales y comerciantes, además un contacto con la prensa en la sede de la Sociedad Rural. Allí también estuvieron la concejal rosarina y postulante a vicegobernadora, Anita Martínez; el candidato a senador de General Obligado, Federico Pezz; y la diputada nacional Lucila Lehmann.



Carrió, ante la consulta de los medios por el panorama político provincial, advirtió que “Antonio Bonfatti y Omar Perotti responderán a Alberto Fernández” y que ambas opciones “suman votos al cristinismo”. Por su parte, José Corral, desarrolló sus principales propuestas para administrar la provincia e hizo especial hincapié en la necesidad de bajar impuestos para que la producción crezca y reducir el gasto político del Estado provincial.



“Tanto Reconquista como la provincia de Santa Fe tienen que votar al proyecto nacional que acá representa José Corral, porque del otro lado hay dos candidatos, Antonio Bonfatti y Omar Perotti, que van a responder a Alberto Fernández y cuyos votos van a ser para el cristinismo. Eso particularmente en este lugar, la gente que vive del campo debe saberlo”, señaló la diputada nacional. “Acá como en el resto del país vamos a seguir adelante con este esfuerzo porque ya estamos saliendo. No vamos a volver atrás, porque volver atrás es volver a Venezuela”, agregó Lilita.



Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica lanzó un fuerte llamamiento a observar cómo se destinan recursos provinciales a la campaña del socialismo. “Los recursos son del Estado y son recursos que no son de los que representan al Estado. Los recursos son del pueblo de la provincia de Santa Fe y lo que no pueden hacer Bonfatti y el gobernador Miguel Lifschitz es usar los recursos de la provincia para mantener el poder”, subrayó.



Lilita se refirió además a la seguridad en la provincia y el avance del narcotráfico, mencionando una situación particular: “Estoy custodiada por culpa del narcotráfico que impera en Santa Fe, porque estoy investigando la hidrovía. Por eso tengo cuatro custodias, porque estamos investigando el puerto de Rosario”, aseguró. Asimismo, Lillita afirmó que “las fuerzas policiales de la provincia están totalmente tomadas. No sé para qué el gobernador me manda policía provincial. La verdad que yo los respeto a los policías provinciales porque muchos de ellos pueden ser decentes, pero hay una cúpula de la Policía que responde al narcotráfico, que planifica los asaltos en Rosario. Entonces yo le pido que no me de custodia”.



También se refirió a la situación hídrica en la provincia, debido las inundaciones que castigan el norte por la falta de obras de infraestructura: “Acá tiene que haber un estudio que tenga en cuenta a los productores y a los técnicos vinculados los productores. Como decía un productor, en esta provincia hay problemas de sequía y problemas de inundación. Eso debe cambiar”.

Propuestas para la provincia



José Corral fue consultado sobre las inundaciones y ratificó su “compromiso de un plan hídrico para la provincia que incluye a los Bajos Submeridionales. Hay obras que ahora en tiempo electoral se están proponiendo que son parches, como por ejemplo esta obra que se propone en el límite con Santiago del Estero que no tiene evaluado los impactos aguas abajo”, describió el intendente de la capital provincial.



En otro momento de la conferencia, habló de la baja de impuestos que necesita la provincia. “Vamos a eliminar Ingresos Brutos para la industria, a sacar ingresos brutos en la tarifa de la luz del agua y del gas. En estos dos últimos casos en dos tramos porque lo hemos estudiado y es un impacto del 3% de los gastos del Estado”. Para José Corral esa reducción de ingresos se compensará “bajando a la mitad los cargos políticos. Y vamos a ahorrar en gastos corrientes. Tenemos experiencia para proponer un estado con servicios eficientes, porque ya lo hicimos en la ciudad de Santa Fe, donde por ejemplo eliminamos la cuota de alumbrado público y eliminamos el cargo en el gas para hacer obras, que hoy financia la misma empresa distribuidora”.

“El ahorro permitirá aumentar gastos de capital. La provincia en el mejor año ha destinado el 10% a obras; en nuestra ciudad llegamos al 30% de gastos de capital, que es lo más importante son las inversiones que mejoran la vida de la gente”, concluyó José Corral.