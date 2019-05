Massa define si compite en Alternativa Federal o en el PJ

El Litoral | politica@ellitoral.com

Restan sólo dos semanas para las elecciones generales en la provincia de Santa Fe, pero comenzó también la cuenta regresiva para la definición de espacios y candidaturas que competirán en los comicios nacionales. En ese ámbito se espera para este jueves una decisión importante del Frente Renovador que deberá resolver si participa de las primarias de Alternativa Federal, o si se alinea con el justicialismo.

El líder del partido, Sergio Massa, encabezará el congreso que dicha fuerza realizará en horas de la tarde, en Parque Norte. Habrá algunas ausencias marcadas: la de la diputada nacional Graciela Camaño y la del intendente de Tigre, Julio Zamora.

La hipótesis de la integración del massismo al PJ se debilitó a partir del anuncio de las últimas horas respecto de que será Axel Kicillof el candidato a gobernador de Buenos Aires por el PJ. Quienes pugnaban por la integración imaginaban que ese lugar podía ser para Sergio Massa. Otros especulaban con la posibilidad de acordar que Massa encabezara la lista de diputados nacionales del PJ kirchnerista, lugar que estaría destinado hoy a Máximo Kirchner y que también disputa Felipe Solá.

En las últimas horas, el propio Massa eligió mostrarse junto a los principales referentes de Alternativa Federal, como Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto. La única posibilidad que no se evalúa en el Frente Renovador es que se sumen al frente Cambiemos.

Corral con Lilita

En el ámbito provincial, los candidatos a gobernador de los diferentes espacios siguen atentos la evolución de los hechos nacionales, pero concentran sus energías en el territorio. Este miércoles, José Corral (Cambiemos) estuvo en la ciudad de Reconquista junto a Elisa Carrió. La líder de Coalición Cívica no ahorró críticas para los adversarios electorales del intendente de Santa Fe, y relacionó directamente tanto a Antonio Bonfatti como a Omar Perotti con la fórmula del kirchnerismo.

“Tanto Reconquista como la provincia de Santa Fe tienen que votar al proyecto nacional que acá representa José Corral, porque del otro lado hay dos candidatos, Antonio Bonfatti y Omar Perotti, que van a responder a Alberto Fernández y cuyos votos van a ser para el cristinismo. Eso particularmente en este lugar, la gente que vive del campo debe saberlo. Acá como en el resto del país vamos a seguir adelante con este esfuerzo porque ya estamos saliendo. No vamos a volver atrás, porque volver atrás es volver a Venezuela”, dijo la dirigente, en declaraciones a la prensa.

Asimismo, alertó sobre los recursos que el socialismo destina a gastos de campaña. “Los recursos son del Estado y no de los que representan al Estado. Los recursos son del pueblo de la provincia de Santa Fe y lo que no pueden hacer Bonfatti y el gobernador Miguel Lifschitz es usar los recursos de la provincia para mantener el poder”, enfatizó.

Corral, en tanto, ratificó su propuesta de bajar el gasto político en la provincia y reducir impuestos. “Vamos a eliminar Ingresos Brutos para la industria, a sacar Ingresos Brutos en la tarifa de la luz, del agua y del gas. En estos dos últimos casos en dos tramos porque lo hemos estudiado y es un impacto del 3% de los gastos del Estado”, planteó.

“Respetuoso”

A propósito de la crítica de Carrió quien aseguró que tanto Bonfatti como Perotti sumarán votos para Alberto Fernández, el ex intendente rafaelino estuvo este jueves en la ciudad, y consultado por LT 10, eligió evitar nuevamente expedirse sobre la fórmula del kirchnerismo. “No es prudencia -dijo el senador nacional, que optó por el silencio de radio desde que se conoció el anuncio. Es respeto hacia todos los sectores del peronismo que en el caso de la provincia de Santa Fe decidieron confluir en un espacio común que es Juntos”, argumentó.

El candidato a gobernador del PJ adelantó, en otro orden, que en caso de ser electo gobernador de Santa Fe, promoverá una reforma a la Ley de Coparticipación. “Esta ley está muy desactualizada; tiene que haber más recursos para municipios y comunas”, dijo.

Asimismo, opinó que la audiencia que se realice con el próximo presidente de la Nación por la deuda histórica de coparticipación que el gobierno central mantiene con Santa Fe, debe ser con referentes de todos los partidos políticos. “Tiene que ser un reclamo de toda la provincia, no de un gobernador”, concluyó.

He hablado con Sergio (Massa) y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Esa decisión está en Sergio, no está en mí”.

Alberto Fernández,

tras aclarar que el binomio con Cristina Fernández “es inmodificable”.