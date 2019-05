"Quiero generar la confianza que se perdió con Spahn"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 30.05.2019

Se refirió a “cumplir lo que Spahn prometió e incumplió”. Más allá de la crítica a la gestión, explicó qué va a hacer, cómo lo llevará a cabo y en qué tiempo.

Instaló en Santa Fe en estos últimos días a Claudio Gugnali, que será su secretario deportivo en el caso de que Rodrigo Villarreal y Triunfo Tatengue ganen las elecciones, además de confirmar también que Víctor Alfredo Bottaniz se encargará de las inferiores y que Leonardo Madelón continuará siendo el entrenador. Villarreal ha tenido un proceso bastante ajetreado desde que el 4 de enero se lanzó a esta idea de llegar al gobierno de la institución, “cansado de este modelo de Spahn que nos ha provocado un retroceso que para mí no se disimula, desde lo institucional, con el éxito deportivo, porque eso es propiedad exclusiva de Madelón”.

El candidato de “Triunfo Tatengue” se explayó en proyectos, ideas y críticas:

* “Todo esto ha sido una linda experiencia pero dejándome lejos de los afectos. Y eso que estuve desactivado quince días de la campaña por la enfermedad de mi hijo, que tiene un año y medio y debió ser operado, más el accidente de mi viejo. Hacé de cuenta que tenía las siete plagas de Egipto: el mismo día que lo operé a mi chiquito, mi viejo entró en terapia por tres días. Pero éstas son las cosas que un dirigente debe saber: estoy acostumbrado a la presión, a rozarme con el poder, pero el exponerme a ser dirigente de fútbol me hizo conocer que el éxito o el fracaso depende de si la pelota entra o no. Entonces, no puedo fracasar, debo hacer las cosas bien desde el primer año. Pienso en el futuro, pero debo armar un efecto de confianza, que fue lo que se perdió en los últimos diez años”.

* “Al hincha se le prometieron cosas que no se cumplieron ni se terminaron, como la tribuna y los palcos. Yo voy a terminar la tribuna, con 1.500 butacas más y 50 palcos que nos permitirán generar ingresos”.

* “Spahn dice que el club no tiene deudas y por otro lado reclama 5 millones de dólares que se contradice con lo que se dice en el balance. Vamos a hacer una auditoría de eso. Nosotros vamos a generar un fondo anticíclico en blanco y armamos la ingeniería económica que nos permitirá estar muy tranquilos el primer año, más allá de los 250 millones de pesos que el mismo club ha proyectado de ingresos y que nosotros vamos a duplicar”.

* “En los primeros diez o doce meses, apuntaremos a 1.000 socios plenos que intentaremos pasar a vitalicios por 200.000 pesos a pagar en diez cuotas. Ya los tenemos individualizados y ya se hizo en el club. Cuqui Vega lo hizo y Malvicino también. Yo me convertí en socio vitalicio por 26 ó 27 mil pesos, en ese entonces y con el club en la B. Fui el producto de aquella idea que voy a repetir”.

* “Esos 200 millones de pesos genuinos nos permitirán armar un buen equipo, terminar la bandeja, comprar el predio, que pagaremos en siete años con cuotas fijas y cumplir con las promesas que Spahn incumplió. Pero aun así, repito que tenemos un fondo anticíclico con el aporte que harán destacados empresarios que tenemos en la lista y otros que confían en nosotros”.

* “El captador de talentos y el formador deben ser profesionales y no tener tres trabajos más para sobrevivir. Unión no puede ser más un comprador compulsivo, sino que debe ser vendedor. Y traer jugadores que sean la primera opción que pide Madelón y no la cuarta, como pasó siempre. Hoy hay un rejunte de jugadores que alternan diez minutos, ‘comen banco’ o directamente no juegan y que significan millones de pesos para el club. Ese es el parámetro de la gestión de Spahn: la ‘pega’ en una de cada tantos y como se jacta de pagar sueldos bajos, así los jugadores están a la expectativa de quedarse con el pase en su poder para luego hacer una mejor negociación en otro lado”.

* “Soldano fue malvendido y lo peor de todo es que ese pase no está declarado ni en Afip ni en AFA. Es inexplicable que Gamba se quede con el pase en su poder o que Fragapane se vaya porque se le ofrecen inmuebles que no existen; es inexplicable que dos figuras del fútbol argentino como Malcorra y Triverio se hayan ido por un valor tan bajo. Lo que pasa, es que Spahn no siente la gestión”.

* “Spahn no gana en ninguno de los dos campeonatos. El deportivo es mérito de Madelón y por eso pega un manotazo de ahogado diciendo que tiene todo arreglado con Madelón cuando, en realidad, Madelón vendrá con el que gane. Y el económico también lo pierde, porque dice que no tiene deudas pero se le deben 5 millones de dólares a él y a su familia. Ocurre que trata a Unión como una más de sus empresas, pero es a la que menos capitaliza”.

* “No cualquiera mandó a allanar las empresas de Spahn, sino la jueza Servini de Cubría y allí nos enteramos que cambiaba los cheques de Fútbol para Todos en una de sus empresas. Tenemos un gran problema con el Tribunal de Cuentas, porque Unión recibió subsidios y no se presentaron comprobantes de la utilización de esos fondos. Eso puede provocar un perjuicio de 8 millones de pesos que acumula intereses. Y no hay que olvidarse de que Spahn tiene algunas ‘quiebras’ y dos veces fue procesado por evasión”.

* “Spahn prometió una asamblea para explicar por qué se llega a una deuda de 5 millones de dólares y nunca la convocó. Por eso no quiso debatir conmigo. Sé que puede dejarnos un camino minado y por eso tenemos el fondo anticíclico”.

* “Nosotros no podemos fallar y queremos salir campeón. Me encantaría que mi viejo, que tiene 85 años, pueda ver a Unión campeón antes de que no esté más con nosotros. Voy a convocar a todas las personas valiosas para que aporten su sabiduría y sus ideas, caso Marcelo Martín”.

* “Ya nos empezamos a mover en el rubro fútbol. La idea es vender dos jugadores de los seis que tiene Unión en cartelera, que nos generen 4 millones de dólares. Y vamos a contratar jugadores que vengan a ser titulares. Sabemos cuál es el paladar de Madelón y ya hablamos de Triverio, de Malcorra, de “Uvita” Fernández, de Menossi o de Federico González. Habrá que ver qué pasa con Tigre el domingo, porque si sale campeón va a jugar la Libertadores y se complicará. Desde la infraestructura, para nosotros es viable hacer lo que Spahn prometió y no cumplió, en el término de un año. Por ejemplo, terminar la bandeja saldrá 300 mil dólares menos de lo que cotizó Astori. Y Spahn está enloquecido para hacerlo con Astori”.

* “Tenemos un proyecto muy innovador que es el de filiales. Hay clubes que están muy mal en el interior de la provincia y debemos captar talentos en esos lugares, a través de las filiales, con beneficios, formándose así un círculo virtuoso con las filiales y esos clubes con los que haremos convenios”.

* “Acá hubo promesas sobre el bidet, como dice la canción de Charly García, por mucho tiempo. Hay dos modelos claros: el de desidia y falto de pertenencia, de Spahn, y otro de crecimiento como el nuestro. Tenemos ideas y proyectos para todo, reformando por completo la infraestructura en la ‘pajarera’, siendo grandes en lo deportivo y dándole a Unión el orgullo de un predio y de sentirse otra vez con la Tatenguita valorizada y con vida”.