https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.05.2019 - Última actualización - 17:49

17:47

Ignacio tiene 22 años y fue el único argentino finalista en la Facebook Developer Conference en Sillicon Valley. Desarrolló un proyecto de base educativa.

Es oriundo de Armstrong El santafesino evaluado por Mark Zuckerberg está en la final de un certamen de innovación en Facebook Ignacio tiene 22 años y fue el único argentino finalista en la Facebook Developer Conference en Sillicon Valley. Desarrolló un proyecto de base educativa. Ignacio tiene 22 años y fue el único argentino finalista en la Facebook Developer Conference en Sillicon Valley. Desarrolló un proyecto de base educativa.

Patricio Dobal

Si bien hoy vivimos en un mundo cada vez más globalizado, no cualquiera tiene la posibilidad de ser evaluado por el mismísimo Mark Zuckerberg nada más y nada menos que en la sede central de Facebook. Ignacio “Nano” Brasca todavía no sale del asombro. Se convirtió en el único argentino finalista de la Facebook Developer Conference con un proyecto de innovación de base educativa formando un grupo de trabajo con jóvenes de otras cinco naciones.

Oriundo de Armstrong, Ignacio tiene 22 años, cursa el último año de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la sede Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y desde hace ya varios meses tiene un vínculo especial con Facebook, que lo llevó a Sillicon Valley del 27 de abril al 3 de mayo, cuando regresó al país ostentando haber sido uno de los selectos desarrolladores que llegó a la etapa final de un concurso, sabiendo además que la gigante de la tecnología está interesada en concretar la iniciativa que presentó junto a sus compañeros de equipo.

“Todo empezó con una entrevista a partir de una convocatoria de aspirante que abrió Facebook. Yo participé de aquella etapa de selección para acceder a un puesto de empleo en las oficinas de Facebook en Estados Unidos. En aquella ocasión me hicieron una entrevista a distancia y no quedé debido a la falta de fluidez en el dominio del inglés”, relató el joven a Mirador Provincial. No obstante, desde Facebook no quisieron soltarle la mano.

De hecho lo invitaron a participar de una hackaton que la firma organizó en Argentina, para premiar idea de nuevos talentos del país. “Fue así que luego de participar en el certamen nacional me convocaron para la hackaton global en el marco de la Facebook Developer Conference, el evento anual en el que la red social y su ecosistema presenta las novedades que han desarrollado en los últimos meses”, indicó Ignacio.

Con todo pago, hacia California fue el muchacho que conformó un grupo de trabajo con jóvenes que conoció luego de pisar territorio norteamericano. “El equipo estuvo conformado por diez personas. Yo de Argentina, pero en el grupo estaba representado Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, India y Taiwán. Por suerte nos entendimos muy bien”, mencionó.

Foto: Gentileza

Los detalles del proyecto

Una hackatón busca estimular en apenas unas horas de trabajo el desarrollo de una solución de base tecnológica que permita ayudar a sus usuarios en la vida cotidiana. El proyecto en el que participó Ignacio Brasca se llamó “Open Currículum” y tuvo desde su génesis una orientación hacia lo educativo.

“El desarrollo posibilita la actualización de una currícula de profesores de un país determinado a una currícula global. Eso permite que un docente argentino, por caso, pueda asimilar de forma sencilla un programa educativo de un profesor de una universidad yanki”, explicó Brasca, sobre una solución que busca hacer más amigable la globalización educativa.

“Elegimos la temática educativa a sabiendas de que los países de los que somos oriundos tienen dificultades en este aspecto y se trata de un área central en el proceso de acceso al conocimiento, tan importante en los tiempos que corren”, mencionó Ignacio, que hace pocos meses ingresó al área de Innovación de la consultora PWC, firma que de hecho le permitió viajar durante una semana para formar parte de la acción que organizó Facebook.

Ahora bien, más allá de estar inmerso en el mundo Facebook, de recorrer las calles de Silicon Valley, epicentro del desarrollo tecnológico mundial, Ignacio quedó pasmado cuando en medio de las febriles horas de trabajo en la hackaton, la evolución de su desarrollo fue evaluada por el propio Mark Zuckerberg, que se interesó en la iniciativa. “Son esas cosas que ni se te cruzan por la cabeza, cuando lo vi no sabía cómo reaccionar”, intentó expresar Ignacio.

A la final

“Open Currículum” quedó en el top five de los 60 proyectos que participaron del certamen y eso posibilitó que los integrantes del grupo pudieran exponer la idea en pleno escenario frente a desarrolladores tecnológicos de todo el mundo. “Fue otra de las instancias que uno no no se espera, disertar en en el escenario de la Facebook Developer Conference no me lo voy a olvidar jamás”, contó.

Ignacio es fanático de la programación desde el colegio secundario. Facebook le dio la posibilidad de gestar al menos en la fase proyectual un app para celulares, un sitio web y un asistente de voz bajo el ecosistema de la red social que comanda Zuckerberg con fines educativos, que si todo sale bien, verá la luz próximamente.

“Desde la red social, una vez terminado el certamen nos vinieron a proponer continuar en la cristalización del proyecto y todos contestamos que estamos interesados en concretar la idea. El plan es buscar un momento de intercambio vía teleconferencia con mis compañeros para avanzar, y luego encontrarnos para ultimar detalles”, manifestó el joven sobre lo que viene.