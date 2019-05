Pedro Pagés y Los Puro en el CCP

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con aires de juglar litoraleño, Pedro Pagés lleva varios años compartiendo una propuesta artística única en su especie; en la cual su impronta musical se amalgama con elementos poéticos que mezclan lo profundo con lo cotidiano. Hace un poco más de un año, junto a sus amigos de la música dieron vida a “Pedro Pagés y Los Puro”.

El próximo sábado 1° de junio, la nueva propuesta de Pedro Pagés junto a Los Puro se estará presentando en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo (Junín 2457), donde mostrarán oficialmente y por primera vez su flamante producción discográfica titulada “No sé”. La cita es a partir de las 21.30 y la entrada será libre y gratuita.

Pedro Pagés es al mismo tiempo cantor, compositor, juglar y poeta. Desde sus inicios, sus influencias lo llevaron a construir su propio camino artístico en el que pueden verse destellos de Camarón de la isla, Chavela Vargas, Charly García, Fernando Cabrera, que son algunos de sus nortes musicales.

Comenzó a estudiar guitarra a muy temprana edad, y a componer sus primeras melodías y rimas que no tardarían mucho en convertirse en canciones. A partir de 2015 empezó a presentarlas en los escenarios del under de la ciudad y en 2017 pudo grabar y editar su primer disco: “El vuelo de la mariposa”. En ese disco, su propuesta artística logró consolidarse y a la vez que se separa de lo que suele escucharse en los escenarios de nuestra ciudad, logra ser una fotografía auténtica de Pagés, con su estilo popular y atravesado por géneros diversos e híbridos, con ritmos latinoamericanos y tradicionales europeos.

En la previa de la noche debut de su nuevo disco, el cantautor santafesino se refirió a cómo surgió este nuevo proyecto musical junto a Los Puro: “Somos un grupo de amigos que se autoconvocó para tocar canciones propias. Canciones, de pies a cabeza, con una gran paleta de colores y ritmos musicales, que busca y reinventa una poética de la proximidad; el sonido no se ve, pero si hablara por sí solo quisiera decir que nos atraviesa. Estas canciones las hacemos para que pueda escuchar cualquier persona, no está dirigido puntualmente a un sector, por eso no encasillamos nuestra música en un género o nos quedamos con un concepto; para nosotros, hacer música es una forma de estar presentes, de experimentar sentido, de decir y manifestar una percepción poética del mundo”.

Por otro lado, al consultarle por el nombre de la banda, y dejando ver la complicidad que une a los integrantes, sostuvo que “por una especie de modismo nos decimos Los Puro, Nicolás Serrano (trompetista de la banda) se la pasaba diciendo ‘qué puro este tema, qué puro el domingo, qué puro el vino, qué puro el mate’. Hasta que le preguntamos si todo era puro, y dijo que todo puede ser puro salvo el jugo. De esa forma llegamos a nombrarnos así”.

Sin querer anticipar mucho, se refirió también a cómo será la presentación del disco el próximo sábado: “Vamos a tocar todas las canciones del nuevo disco (que va a estar a la venta en hall del teatro) y vamos a contar en algunos momentos con estupendos invitados. También haremos algunos temas más nuevos, que quedaron fuera de este disco pero que formarán parte del próximo y seguramente habrá lugar para otros del disco anterior”.

Vagabundos, trotamundos, delirantes

La propuesta musical escénica emergente, con poco más de un año de historia, está integrada por Pedro Pagés como compositor, autor e intérprete (guitarras y voz) y lo acompañan Ignacio Aguilar en bajo, Valentín Gatti en batería y Nicolás Serrano en trompetas y fluggel. Es importante destacar que Los Puro resultaron ganadores del programa cultural Espacio Santafesino del Gobierno de Santa Fe, en la categoría Fonográfico Regional, para la grabación y edición de un disco musical original.

Ignacio Aguilar es bajista y percusionista, también participa en formaciones musicales como el Emparche Ensamble de Percusión y Roda de Samba Santa Fe. Valentin Gatti es baterista y percusionista, también participa en los proyectos TEN y Chamamé Cero. Nicolás Serrano es trompetista, ha colaborado en la grabación de discos de innumerables artistas, participa de manera estable en la agrupación Santa Fe Jazz Ensamble y Hugo y los Gemelos.