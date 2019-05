Miedos que hacen reír

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Gorda Azul propondrá nuevas funciones de su obra dentro del ciclo “Aprendiendo juntos a ver teatro”. Están los elementos típicos del grupo: humor físico, títeres, máscaras y escenografías sorprendentes, pero atravesados por influencias del expresionismo alemán, en especial provenientes de “Nosferatu” de Murnau.

Luego de casi un lustro de rodaje por escenarios muy diversos (en estas y otras latitudes) “Transformabestias” se convirtió en uno de los espectáculos con el mecanismo mejor aceitado de todos los que tiene en desarrollo el grupo teatral La Gorda Azul. La afirmación -vertida por el director Ulises Bechis- cobra mayor relevancia si se considera que este conjunto artístico consagrado al público infantil lleva tres décadas de labor y trabajos de gran repercusión como “La cantina de los piratas” o “Máquina empachada”. “Es una de las propuestas que mejor funciona, siempre logra una muy buena recepción del público”, sostiene Bechis al repasar el historial de la propuesta que concibió junto a su equipo hacia principios de 2015.

La obra es consecuente con la trayectoria de La Gorda Azul: hay títeres de diversos tamaños, máscaras y actores que le ponen el cuerpo a los complejos juegos coreográficos. Básicamente, la historia bucea en el terror gótico, pero lo hace desde el punto de vista de alterar sus códigos para virar hacia un humor para todo público. Inspirada muy libremente en “Nosferatu”, la versión cinematográfica nunca declarada que hizo Murnau de “Drácula” en 1922, se centra en las peripecias de un cartero que tiene que llevar una carta al castillo donde habita un vampiro (que con su máscara gigante parodia al conde Orlok de la mencionada película) y donde las apariencias engañan.

Al ser consultado sobre la decisión de poner el eje en la figura del vampiro, Ulises recordó que en su momento se encontraban en la búsqueda de un tema dentro del terror. “Ahí nos encontramos con el cine expresionista alemán y sus actuaciones grandilocuentes e importantes y una vez allí apareció ‘Nosferatu’”, puntualizó. De ese movimiento artístico, los actores-titiriteros extrajeron las premisas de construir con la imagen antes que con el texto y de otorgar una marcada gestualidad a los personajes.

Desarrollar “Transformabestias” resultó un desafío para el grupo porque fue la primera vez que se metieron de lleno con el terror. “Siempre hay un personaje malo dentro de las obras infantiles. Alguien que asusta. Pero acá fue más particular la búsqueda, entramos en el género con más profundidad”, admitió Bechis. También constituyó un reto hacer reír a partir de situaciones que en el fondo dan miedo, aunque como señala el director los sustos y los miedos pueden ir acompañados de una risa. “Hay que sacar toda la parte más tormentosa y violenta, pero las cosas trágicas son buenos materiales para trabajar con el humor. Porque para producir humor lo que hace falta es una sorpresa y esa sorpresa la sacás de lo que no está esperado del cambio de vuelta. De juntar dos cosas que no tienen nada que ver. En un clima tan temeroso, tan de miedo, que de pronto lo que te asuste sea un pavada aporta mucho. Hay mucho material en el terror para hacer humor, destacó.

La libertad de trabajo de los artistas fue clave también para el éxito de la obra. “Juntamos un buen equipo que entendió bien el mecanismo. Todos estuvieron desde el principio, en todo el proceso creativo y aportaron muchísimo a la obra. Generalmente doy pautas de improvisación y ellos (los actores) desarrollan. A partir de sus aportes puedo seguir moldeando la obra, siempre de acuerdo a la respuesta del público”, aclaró.

Las próximas funciones de “Transformabestias” se realizarán el lunes 3 de junio dentro del ciclo titulado “Aprendiendo juntos a ver teatro”, que impulsa el Centro Cultural Provincial en su sede de Junín 2457. La puesta se realizará en dos turnos (de 10 a 12 para el turno mañana y de 14 a 16 para el turno tarde), con acceso gratuito e inscripción previa

El ciclo apuesta a “promover la participación de los públicos, la formación de audiencias y la inclusión de grupos sociales con menor acceso a las ofertas y espacios artístico-culturales”.