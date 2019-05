Macri inauguró un tramo de vías del Belgrano y relanzó el plan Ahora 12

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La obra habilitada abarca la renovación de 700 kilómetros y llega hasta Rosario. El presidente lo puso como ejemplo de “cambio” y sostuvo que “volviendo al pasado nos vamos a autodestruir”.

El presidente Mauricio Macri y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey , inauguraron este viernes un tramo de 80 kilómetros de vías renovadas del ferrocarril Belgrano Cargas en la ciudad de Salta. También aprovechó el acto para relanzar el programa Ahora 12 con cambios en las tasas para hacer compras en 3, 6, 12 ó 18 cuotas fijas con tarjeta de crédito.



“El haber decidido cambiar provoca estos resultados diferentes. Cambió la tendencia de nuestro país, cambió la energía”, aseguró el mandatario. Aseguró que el transporte de cargas de esa línea “venía cayendo un 20% anual”, mientras que ahora crece “a un 30% anual”.



“Hay que saber que las cosas que son para toda la vida llevan y requieren esfuerzo, trabajo, compromiso. Estamos para darlo”, arengó el presidente. “Cuesta entender, ¿no? Cuesta explicarnos por qué fuimos capaces de tener una actitud que llevó a que perdiésemos miles de kilómetros de vía”, preguntó Macri en forma retórica.



“El mundo entero nos ha abierto las puertas para que le vendamos lo que somos capaces de hacer”, para lo cual “es fundamental trabajar todos respetando al otro, diciéndonos la verdad, con transparencia, con bases claras donde apoyarnos, reglas de juego claras para todos”, añadió.



“Descarrilarse era como una habitualidad, una cosa que habíamos asumido que era normal. No son normales esas cosas. No es normal que no cuidemos la infraestructura más importante que tiene nuestro país”, agregó.



Macri contó que más temprano se había reunido con una docente, Mercedes, en la ciudad de Salta, y anunció que Ahora 12 ahora tendrá tasas del 20 por ciento. Definió al programa como “muy activo” y habló de “alivios” en un “momento de construcción, histórico”



“Momento no ajeno al debate, (en el que) algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones. Yo les digo (que) volviendo al pasado nos vamos a autodestruir”, sostuvo.



Lo normal



El presidente, Urtubey y el intendente de la capital salteña, Gustavo Sanz, dejaron inaugurado un tramo de 80 kilómetros de vías nuevas que forman parte de una obra de 700 kilómetros que une Salta con la ciudad santafesina de Rosario .



Al visitar una obra ferroviaria del Belgrano Cargas, Macri indicó que “por primera vez en la historia” de esa línea los trenes transportaron “cien vagones”.



“No es normal que no cuidemos la infraestructura ferroviaria en nuestro país. La pérdida de producción y de oportunidades en el Norte fue enorme. Perdimos mercados, empleo y desarrollo por la falta del ferrocarril”, dijo Macri.



En tanto, el gobernador Urtubey dijo: “Muchísimas gracias por estar y por la decisión política de que esto se pueda hacer”.



No hay fórmula



Macri llegó a Salta ayer al mediodía y se reunió con el gobernador en la Casa de Gobierno, un encuentro que suscitó un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que Urtubey integre la fórmula presidencial o el gabinete en un eventual segundo mandato. “Ni Macri ni Cristina”, dijo el salteño.



Consultado sobre si hay posibilidad de que acompañe a Macri como candidato a vicepresidente, Urtubey contestó: “Cero, cero porque yo no estoy buscando un cargo, lo que quiero es plantear una alternativa en la Argentina”.



“No coincido con el programa de Macri, si bien voy a ayudar hasta el último día. Compito y creo que la Argentina necesita un cambio y yo voy a trabajar para generarlo”, concluyó.



Ahora 12, de nuevo



Macri anunció el relanzamiento del programa Ahora 12 con el objetivo de facilitar el consumo con tarjeta de crédito en rubros importantes para la economía familiar.



“Hay que seguir buscando mecanismos de alivio, como lo hicimos con los Precios Cuidados, la lista ampliada, este compromiso de varios productos, ahora lo que vamos a lanzar a partir de hoy con un programa que funcionó siempre muy bien, es el Ahora 12. 3, 6 y 18 cuotas para que se pueda volver a consumir un poco en las cosas que necesitan”, dijo el presidente Macri al anunciar el relanzamiento.



“Esta mañana anunciamos cambios en las tasas para que sea más conveniente comprar en cuotas con tarjeta de crédito. Esto se va a aplicar a rubros importantes para la economía familiar, como la ropa, los muebles, libros, juguetes, televisores, línea blanca, bicis, motos, colchones, turismo y celulares, entre otros”, indicó la comunicación oficial.



“El programa ofrece 3, 6,12 y 18 cuotas con las tasas más bajas del mercado. Va a ayudar a los comerciantes y permitirá que muchas familias puedan comprar en cuotas las cosas importantes que les hagan falta”, concluyó.