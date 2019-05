https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 31.05.2019

13:57

En conferencia de prensa Alfaro anticipa un Boca - Tigre como una "lucha muy linda"

El entrenador Gustavo Alfaro aseguró que la final de la Copa de la Superliga entre Boca y Tigre "va a ser una lucha muy linda" a la vez que remarcó que será un partido en el cual juega "la ansiedad" además de "cosas emocionales y psicológicas".



"Es una final, un partido distinto en el cual hay cuestiones emocionales, de templanza, de ansiedad, presión y obligación, pero creo que va a ser una lucha muy linda", manifestó el técnico del elenco de La Ribera.



En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino indicó: "Tengo entre algodones a Lisandro López y (Carlos) Tevez. Por ese motivo todavía no tengo el equipo confirmado".



"Me voy a tomar 24 horas más para resolver el tema de Lisandro López, a quien no veo todavía en plenitud y sin él, no puedo usar la línea de 5. Hoy trabajé con 3 mediocampistas en el medio, pero estoy esperando un poco para ver cómo defino las cosas", aseveró.



Boca se enfrentará a Tigre el próximo domingo a las 18.45 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Néstor Pitana y Alfaro expresó al respecto: "Para ganar una final tenés que ser fuerte en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque".



"Estos partidos son para jugarlos con talento y personalidad, donde tener jugadores como Tevez y (Darío) Benedetto es importante", aseguró el entrenador en la previa al trascendental partido.



Además Alfaro señaló: "Cualquier jugador que se ponga la camiseta de Boca va a estar bien. El club tiene rasgos distintivos que lo marcaron en su historia y eso es lo que le pido a los futbolistas".



Al ser consultado acerca de si había visto el encuentro entre River y Athlético Paranaense, respondió: "No vi el partido. La verdad que me fui al Teatro Colón. Estuve viendo El Corsario , un ballet. Les muestro las entradas, en serio, es muy buena".