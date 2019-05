https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se quebró el secreto bancario de las cuentas del hijo del presidente de Brasil

Bolsonaro, preocupado con la investigación por lavado contra su hijo Flavio

"Es lógico que me preocupa, si alguien se mete con tu hijo, no importa si hizo algo bien o algo mal, uno se preocupa", dijo Bolsonaro, que proclamó la inocencia de su hijo. Flavio Bolsonaro es investigado por desvíos, empleados “ñoquis” de 2007 a 2019, y la compra de una treintena de inmuebles por unos 3 millones de dólares en diez años.

