“Hay que reivindicar al judicial como un poder y no como un contrapoder del Estado” dijo el ministro en el marco de la relación justicia-política. También puso el acento en el “despliegue mediático de procesos penales de alto impacto”; y ratificó el rol del juez “obligado a dar explicaciones” pero que “no tiene herramientas para resolver problemas que son propios de la política”.

Ante un numeroso marco de autoridades El ministro Rosatti abrió el Curso de actualización jurídica en materia federal

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, tuvo a su cargo la apertura del “II Curso de Actualización Jurídica en Materia Federal”, que se desarrollará durante los próximos tres viernes de junio en el Salón Alberdi del Colegio de Abogados de Santa Fe y que cuenta con la organización de la casa anfitriona y de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional.



Tras saludar a la concurrencia, el Dr. Rosatti se mostró emocionado de “hacer contacto con la abogacía en mi ciudad de Santa Fe” y de reencontrarse con “muchas caras conocidas de gente que hacía mucho no veía”. A modo de adelanto, dijo que iba a responder preguntas salvo aquellas vinculadas a casos que como ministro de la Corte tenga que intervenir; y luego dio curso a su exposición, que partió de “reflexiones que surgen de la perspectiva de mi formación que es el Derecho Constitucional”.



Previamente, el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, el Dr. Martín Ávalos, le dio la bienvenida a los asistentes, entre quienes se encontraban numerosas autoridades judiciales de la provincia y del fuero federal, pero también de la política. “Es un orgullo para nosotros estar ante la presencia de distinguidos funcionarios”, dijo, y agradeció “especialmente al ministro Horacio Rosatti” y a los representantes en Santa Fe de la Asociación de Magistrados de la Nación, el juez Luciano Lauría -miembro del TOF local- y el Fiscal General Martín Suárez Faisal, organizadores junto al Colegio. “Había un vacío en capacitación en materia federal”, reconoció Ávalos y auguró este encuentro como un “punto de partida para un desarrollo permanente”.



Por su parte, el presidente del Colegio de Magistrados de la Justicia Nacional, el Dr. Marcelo Gallo Tagle, se presentó como un “convencido de que cualquier cambio o cualquier mejora” en el ámbito de la justicia “debe surgir de todos los que integramos el servicio de justicia” y que “cualquier esfuerzo para mejorar las justicia debe arrancar de nosotros”.



Proceso mediático



Luego la audiencia fue toda del ministro Rosatti, que estructuró su alocución en tres ejes temáticos: 1) El Funcionamiento del orden jurídico argentino; 2) El derecho de defensa y el principio de inocencia como preocupación pública; y 3) El rol del juez.



El primero fue introductorio y teórico; pero ya en el segundo profundizó en aspectos más mundanos de la aplicación del derecho, como por ejemplo, sobre el carácter de las instrucciones en un proceso judicial en el que se plantea la dualidad existente entre “una instrucción light o una más exhaustiva” y su vínculo con la prisión preventiva. “Todos sabemos de qué se trata (el principio de inocencia) pero vemos que hay dificultades jurídicas o extrajurídicas que vienen a poner en tela de juicio la verdadera inocencia”, destacó.



Y sin dudas la materia se complejiza a la hora de abordar “el despliegue mediático de los procesos penales de alto impacto”. “No podemos desconocer este aspecto de la realidad”, que aseguró no criticarlo. “Creo que tiene una fuerte incidencia, es más rápido e interesante y rodeado de menos formalidades que el judicial. Se hace por entrega todas las noches y puede tergiversar o incidir en testigos que, muchas veces, dan primero declaraciones por las cámaras y luego cambian”.



Frente a este conflicto de intereses, “muchas veces luce más creíble el proceso mediático que el judicial, a tal punto que cuando no coinciden la crítica es para el sector judicial”. “Podemos tener un sospechoso todas las noches y después nadie se hace cargo”, ironizó el magistrado, que cerró el capítulo diciendo que “esto no debería plantear ningún dilema con el juez, pero seguro que lo plantea”.



Otra cuestión vinculada al derecho del imputado es la de “guardar silencio y de esa forma no autoincriminarse”, pero advirtió sobre los riesgos del “derecho a la mentira” que aparece cuando el imputado, sin riesgo a ser sancionado o que su pena se agrave, se toma la licencia de introducir falsedades en su relato, perjudicando el objeto del proceso. “Tengo muchas reservas de que una persona que hable tenga derecho a mentir” dijo. “Si se decide a declarar y miente... no lo veo con la misma claridad y deberíamos reflexionar respecto de esto”.



El rol del juez



Por último, cerró con el rol del juez y dijo que “estamos en un momento donde se ven y conocen nuestras caras y estamos obligados a dar explicaciones. Sobre todo en relación a la política”. Y como conclusión agregó: “hay una connatural incomprensión de un lado hacia el otro”.



“El político tiende a ver obstáculos de la Justicia en cuanto a una acción política determinada; y desde la Justicia hay un sentimiento de incomprensión en cuanto al político de no captar los límites de la división de poderes. Es casi natural y no me escandaliza de que el otro piense distinto”, argumentó.



Además, advirtió que “la línea entre lo político y lo judicial se ha transformado en una zona un poco más amplia” porque “hoy se judicializa lo que antes no”. Pero llamó a comprender que “el juez no inventa las causas” y “no tiene herramientas para resolver problemas que son propios de la política”. Luego hizo un punto a punto en que los comparó: “el político quiere soluciones globales y rápidas y la justicia da respuestas parciales”; “el juez primero mira la norma y después las consecuencias”, en tanto “el político primero mira las consecuencias”. “El político puede variar 180°; el juez no puede”; y por último, “el político tiene capacidad de crear la norma, el juez sólo debe aplicarla”. Finalmente llamó a “reivindicar al judicial como un Poder y no como un contrapoder del Estado” y dijo que “el juez no debe sentirse hoy perseguido sino que muchas cosas han cambiado para bien, tengo mucho optimismo”.



>>> Programación

El II Curso de Actualización Jurídica en Materia Federal se extenderá desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio durante cuatro viernes consecutivos y se desarrollará íntegramente en el Salón Alberdi del Colegio de Abogados de Santa Fe, de calle 3 de Febrero 2743, 1° piso.

Tras la apertura de ceremonia con la presencia y disertación del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, la actividad se reanudará el próximo 7 de junio (de 17 a 21 hs) donde serán tratadas las temáticas “Decomiso Judicial” a cargo del Dr. Raúl Plee (Fiscal Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal); y “Nuevo Código Penal Argentino”, a cargo del Dr. Mariano Borinsky (Juez de Cámara Federal de Casación Penal) y redactor del proyecto.

El 14 de junio en mismo horario y lugar, tendrá curso la charla sobre “Evidencia Digital en el Proceso Penal” por el Dr. Daniel Petrone (juez de la Cámara Federal de Casación Penal); y “Código Procesal Penal de la Nación - Desafío de su implementación”, a cargo del Dr. Santiago Otamendi (Secretario de Justicia de la Nación).

Finalmente el 21 de junio tratarán la temática “Flagrancia y Probation” por el Dr. Mauricio Viera (Fiscal General ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional de Capital Federal); y “Control de Constitucionalidad” a cargo del Dr. Leonardo Deb (juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe).