Sábado 01.06.2019

El programa de Tinelli Showmatch: dos "genios" superaron la prueba y avanzan a la gran final

Marcelo Tinelli dio comienzo este viernes a una nueva gala de “Genios de la Argentina” desde los estudios de LaFlia, con Patricia Sosa, Lucía Galán, Guillermina Valdés y Valeria Lynch en el jurado. De entrada, sorprendió la presencia del Maestruli (Sebastián Almada), quien le dedicó canciones a Marcelo y a Guillermina.

Luego se presentó la primera participante de la noche. Marcela Wonder, de 32 años y de Buenos Aires, interpretó “Shallow”, de Lady Gaga. La primera devolución fueron elogios de Patricia: “La conozco a Marcela, viene remándola desde hace tiempo. Es una gran autora y compositora, y es una gran cantante que merece tener oportunidades”. Lucía remarcó: “Tenés una voz fantástica. Sólo te diría que controles un poco los volúmenes”. Guillermina destacó: “Vi a una artista. Al principio no, pero después empecé a sentir los matices de tu voz y me encantó”. Y Valeria completó: “Me encantó lo que hiciste. Sos maravillosa”. Develados los votos del jurado, Marcela alcanzó la estrella verde y se clasificó a la final de la noche.

En segundo lugar, Stella Moreira, de 40 años, llegó desde Salto, Uruguay, junto a sus hijas Irina y Aylín, de 7 y 12, para cantar “Oncemil”, de Abel Pintos. “Es una gran experiencia entre madres e hijas. Pero me hubiera gustado que incluyeran más a la nena más chica”, analizó Patricia. “A veces las madres insistimos más por nuestro propio deseo que por el deseo de nuestros hijos”, conjeturó Lucía, haciendo hincapié en la expresión de Aylín. “Ellas verán con el tiempo si es su pasión también”, consideró Guillermina. “Me encanta que vengan a participar las familias”, subrayó Valeria. Lamentablemente, se quedaron en 27 puntos y no llegaron a la estrella verde clasificatoria.

Steven Orsini, tandilense de 12 años, conmovió al estudio con su interpretación de dos clásicos de Sandro: “Porque yo te amo” y “Rosa, Rosa”. Patricia quedó boquiabierta: “La verdad es que sos un capo. Cantás como si tuvieras una experiencia tremenda”. Lucía destacó: “Sos diferente. No imitás a Sandro, cantás a tu manera”. A Guillermina también le encantó: “Quedé maravillada con tu presencia”. En tanto, Valeria observó: “Los chicos tienen un desparpajo que los hace únicos para la interpretación”. Como era de esperarse luego de tantos halagos, Steven logró la estrella verde para estar en la siguiente instancia.

La cuarta participante de la noche, Gisela Lepío, de 30 años, santacruceña radicada en Buenos Aires, cantó “Solo otra vez”, de Eric Carmen, y recibió el aplauso de pie del jurado. A pedido de Marcelo, también entonó “I will always love you”, de Dolly Parton. “Sos una bestia”, resumió Patricia. “Me quedé muda. El universo te regaló una voz maravillosa”, aseguró Lucía. “Sos enorme. Estoy atravesada por tu voz”, le agradeció Guillermina. “Tenés una presencia que no se ensaya ni se estudia. Me siento orgullosa”, dijo Valeria, quien la tuvo de profesora tiempo atrás. La estrella verde de la pantalla confirmó que los votos del jurado alcanzaron los 30 puntos.

Por último, de Bahía Blanca y con 17 años, Joaquín Jacob se presentó para cantar “Culpable o no”, de Juan Carlos Calderón. Previamente le contó a Marcelo su historia con la música, ligada a Cacho Castaña. “Cuando vas a las partes sin volumen, tenés que tener mucho cuidado con la afinación. A seguir estudiando”, le recomendó Patricia. “Tenés que trabajar mucho las partes suaves, pero tenés una imagen fantástica”, afirmó Lucía. “Me gustó mucho cómo te plantaste en el escenario”, valoró Guillermina. “Me gustó sobre todo tu desparpajo y tu presencia”, señaló Valeria. A la hora de los puntajes, Joaquín no llegó a la estrella verde.

Finalmente, anunciados por Patricia, se conocieron los clasificados a la siguiente instancia del certamen. De los tres participantes que llegaron a la final de la noche, pasaron a la súper final Gisela Lepío y Steven Orsini. Por su parte, a pedido de Marcelo, Joaquín Jacob tendrá una nueva oportunidad de competir.

Con información de Prensa LaFlia