https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 01.06.2019 - Última actualización - 8:04

8:00

Lo contó el jugador por TV ¿Messi pudo jugar en River? Conocé la historia

El Litoral | Télam

Lionel Messi reveló esta noche que pudo ser futbolista de River Plate tras superar una prueba en divisiones inferiores pero que Newell's Old Boys de Rosario, club en el que militaba en infantiles, frustró esa posibilidad al negarle el pase.



La "Pulga", apodo que recibió por entonces, recordó que viajó a Buenos Aires a probarse en Núñez, donde inicialmente lo hicieron jugar con chicos de categoría más grande.



"Eran chicos de la '85 (dos años mayores), habré jugado 15 o 20 minutos. Me dijeron: 'volvé dentro de diez días con los de tu categoría'", relató.



"Cuando volví para jugar con los pibes de mi edad -prosiguió-, no me acuerdo si hice tres o cuatro goles y me pidieron que llevara el pase con la promesa que iban a ayudarme con el tratamiento que realizaba".



"Newell's nunca me bancó en ese sentido", recordó Messi en relación al costear la medicación para favorecer su crecimiento físico.

"FUI A RIVER, HICE 4 GOLES PERO DE NEWELL'S NO ME DIERON EL PASE"#MessixFOX - "Fui a probarme. Jugué 15 ó 20 minutos contra chicos más grandes", recordó Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo. pic.twitter.com/j9GXx4JUAe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 31, 2019



"Mi vieja renegaba mucho con eso y mi papá hacía un esfuerzo muy grande para comprar todo lo necesario para el tratamiento. Pero finalmente de Newell's me sacaron 'cagando' con lo del pase y después apareció la posibilidad de ir a Barcelona", resumió.



Finalmente, el astro del fútbol mundial reiteró que si bien jugar en la primera de Newell's "es algo pendiente" para su carrera, no sabe si podrá concretarlo antes de su retiro.



"Mi sueño de chico era ese porque Newell's es el club del que soy hincha, pero no sé si se va a dar o no porque hay muchas cosas en el medio. Tengo una familia y dependo de mis hijos", explicó.