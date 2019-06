"La mujer pájaro", la nueva obra de Melisa Ferraris

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este 1 de junio la escritora matildense dará a conocer su flamante pieza literaria en un evento que tendrá lugar en San Carlos Centro. El libro de poemas se divide en dos capítulos y a través de sus páginas, relata la transformación personal que todo individuo atraviesa en algún momento de la vida.

Este sábado 1 de junio la escritora oriunda de Matilde, Melisa Ferraris, presentará su nueva obra literaria denominada “La mujer pájaro”, un libro de poesías de 126 páginas que verá la luz en el arranque del próximo mes. La cita es a las 20.30 en San Carlos Centro, específicamente en el salón de usos múltiples que se encuentra ubicado en la intersección de las calles 13 de mayo y Colón. Será en el marco de la segunda conferencia anual “Del editor al escritor” que organiza ediciones Cibeles, jornada que arranca a las 16 y que implicará otra serie de actividades como conferencias, networking y café, charlas con formato mesa redonda y espectáculos literarios, artísticos y musicales. El flamante trabajo es el tercero en el haber de Ferraris. En 2011 publicó “Matilde, surcando las tierras de Candioti 1879 ­ 1990”; dos años más tarde vio la luz “De lo que estoy hecha”; y ahora amplía su carrera profesional con este texto.



La idea surgió en el 2018, cuando la matildense estuvo presente en otro evento de esta editorial y retornó a su hogar con la intensión de realizar una nueva publicación. “Tenía los poemas escritos y guardados pero había que darle orden y forma; lo hice, mandé mi material y les gustó, y así comenzó todo el trabajo de corrección, diagramación y demás”, contó Melisa a El Litoral. Tiempo después llegó la invitación para que la presentación de su obra sea el acto central de la conferencia. “En estos poemas habló de la verdad y la mentira, el amor y el dolor, la vida y la muerte; apunto mucho al ser y justamente la mujer pájaro es eso, la invitación a la transformación personal que tiene todo individuo en algún momento de su vida; más allá de las heridas del pasado, uno puede cambiar y así volar”, consideró la escritora de 38 años.

Extremos de vida

En otro tramo del diálogo que mantuvo con este medio, Ferraris desplegó las alas y comenzó a volar en la historia de este nuevo texto. Según comentó, está dividido en dos capítulos: La Nena y Realidad Extraviada. “El primero está narrado en tercera persona y habla sobre la casa de la infancia, cómo esta pequeña vivió su estadía y todas las cosas que le pasaron y que no podía obviar; por eso trabajo mucho con los silencios, porque hay dolor y angustia, incluso en un momento la niña se despierta y ya no es feliz”, adelantó. Asimismo aseguró que a medida que transcurren las páginas “vamos entendiendo lo que le pasa y por qué está mal”. “Uno piensa que la nena es feliz porque es chiquita, pero no es así; ve cosas en los grandes, pasa desapercibida y eso la afecta y entristece; es como que está atrapada en esa casa y no puede salir”, agregó Ferraris.

Sobre Realidad Extraviada, la escritora matildense explicó que gira en torno a una mujer de la tercera edad que entra a un asilo de ancianos. A diferencia de La Nena, esta segunda etapa del libro

se cuenta en primera persona. “Es la historia de la madre de la mencionada nena hablando de su vida, recordando al marido que ya no está y muchas cosas que vivió con él, como su casamiento y demás; pero también conocemos a las personas que están en este hogar de abuelos, los que ya se encuentran ahí y los que van llegando, cada uno con sus nombres propios”, puntualizó luego. “Aquí también conocemos lo que ella vive en una mezcla del pasado y el presente, siempre jugando con los tiempos verbales, por eso lo llame así, Realidad Extraviada, porque a veces recuerda vivencias y por momentos habla de lo que atraviesa en el actualidad”, cerró la escritora.