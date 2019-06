Jaguares cerró un periplo histórico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Venció a Reds en Brisbane y de ese modo, cerró el tour por Oceanía con 3 triunfos y 1 derrota. Además, se afianzó como líder de la Conferencia Sudáfrica y es el segundo mejor equipo del torneo.

Con una producción con altibajos, Jaguares venció a Reds, por 34 a 23, en el marco de la decimosexta fecha del Super Rugby 2019, extendiendo así el invicto que ostenta en territorio australiano y consolidándose como líder de la Conferencia Sudáfrica.



La temible gira por Oceanía (la más exigente de la presente edición del torneo), se cerró con tres victorias (ante Hurricanes, Waratahs y Reds) y una única caída (ante Highlanders, en un partido que pudieron haber ganado), transformándose en el periplo más exitoso del historial en el certamen.



Con nueve variantes en su alineación titular, la franquicia argentina arrancó el partido con una sólida defensa y algunas dificultades en la obtención y el control de la pelota, frente a un adversario que sin dudas, fue el más modesto de todo el tour.



Con la eficacia que logró en tiempos recientes, el elenco argentino apoyó dos ensayos en la etapa inicial, los que sumados a la certeza de su apertura en los envíos a los postes, justificaron el 15 a 13 a favor del parcial.



En el complemento, Jaguares levantó su rendimiento y con el valiosísimo aporte de las variantes, fue convirtiéndose en protagonista principal del encuentro. La defensa continuó siendo muy eficiente y amén de la solvencia colectiva, hubo actuaciones individuales de excepción, como el caso del jovencísimo Santiago Carreras.



El back formado en Córdoba Athletic, que transita por sus primeros minutos en la notable competición, ratificó una vez más la calidad del recambio generacional en nuestro país, merced a la eximia tarea que se realiza a través de la estructura UAR y el valioso aporte económico de World Rugby.



La mejor campaña de la historia en el Super Rugby, permite que hoy Jaguares no solo lidere su Conferencia; sino que además sea el segundo mejor equipo del torneo, con 41 puntos, aproximándose cada vez más al play-off definitorio.



Si lograra mantener esta privilegiada posición en las dos fechas que restan (será local en Buenos Aires, ante Sharks y Sunwolves), jugaría de local en cuartos de final y, en caso de salir airoso, mantendría esa condición en semifinales.



Obviamente, nunca es conveniente “soñar despiertos”. Tras el retorno a nuestro país (este domingo), habrá que multiplicar esfuerzos y preparse del mejor modo para el compromiso del sábado venidero en el estadio José Amalfitani de Liniers, donde llegará la franquicia sudafricana de Durban, un rival con un caudal rugbístico importante y objetivos análogos a los de su anfitrión.





14 partidos disputó hasta el momento Jaguares en la temporada. Sumó nueve victorias: 27 a 12 ante Bulls, 23 a 19, ante Blues, 20 a 15 ante Brumbies y 30 a 25 ante Stormers, en Buenos Aires; 22 a 20 ante Bulls, en Pretoria y 51 a 17 ante Sharks, en Durban; 28 a 20 ante Hurricanes, en Wellington; 23 a 15 ante Waratahs, en Parramatta y 34 a 23 ante Reds, en Brisbane. El resto fueron derrotas: 25 a 16 ante Lions y 27 a 30 ante Chiefs, ambas como local; 47 a 39 y 35 a 8, ante Lions y Stormers, ambas en Sudáfrica; 32 a 27 ante Highlanders, en Nueva Zelanda.





Síntesis



Reds 23

Jaguares 34



Escenario: Suncorp Stadium de Brisbane.

Referee: Jaco Peyper (SA).



Asistentes: Egon Seconds (SA) y Paul Williams (NZ).



Reds: JP Smith, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Angus Blyth y Lukhan Salakaia-Loto; Angus Scott-Young, Liam Wright y Scott Higginbotham; Tate McDermott y Matthew McGahan; Filipo Daugunu, Samu Kerevi (capitán), Chris Feauai-Sautia, Jock Campbell y Bryce Hegarty.



Suplentes: Alex Mafi, Ruan Smith, Gav Luka, Harry Hockings, Adam Korczyk, Scott Malolua, Duncan Paia’aua y Hamish Stewart.



Head Coach: Brad Thorn.



Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro (Enrique Pieretto), Agustín Creevy (Julián Montoya) y Lucio Sordoni (Mayco Vivas); Lucas Paulos (Marcos Kremer) y Tomás Lavanini (Pablo Matera); Guido Petti, Tomás Lezana (Juan Manuel Leguizamón) y Javier Ortega Desio; Felipe Ezcurra (Tomás Cubelli) y Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano (Jerónimo De la Fuente), Matías Orlando (capitán), Matías Moroni, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

Head Coach: Gonzalo Quesada.



Primer tiempo: 13, goal de Hegarty por try de Feauai-Sautia; 15, penal de Díaz Bonilla; 20 y 40, penales de Hegarty; 24, try de Carreras; 36, goal de Díaz Bonilla por try de Ezcurra.



Segundo tiempo: 6, penal de Hegarty; 14 y 30, goals de Díaz Bonilla por tries de Montoya y Kremer; 36, goal de Hegarty por try de Campbell; 40, try de Careras.





Además...



En lo que respecta a los demás partidos de la fecha, son los que se detallan a continuación.



El viernes, en el Eden Park de Hamilton, Blues y Bulls igualaron en 22 tantos, con el arbitraje del neozelandés Mike Fraser; mientras que en el Aami Park de Melbourne, Waratahs superó como visitante a Rebels, por 20 a 15, con el control del neozelandés Paul Williams.



El sábado, en el Prince Chichibu Stadium de Tokio, Brumbies derrotó a Sunwolves, por 42 a 19, con el referato del argentino Federico Anselmi.



Por su parte, en el National Stadium de Suva, Chiefs dio la nota al prevalecer ante Crusaders, por 40 a 27.



Conferencia Australia: Brumbies es único puntero, con 39 puntos; Rebels suma 34; Waratahs 30; Reds 24; mientras que Sunwolves cierra con 12 unidades.



Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders lidera con 53 puntos; Hurricanes suma 40; Chiefs 31; Highlanders 29; mientras que Blues cierra con 28 unidades.



Conferencia Sudáfrica: Jaguares lidera en soledad, con 41 puntos; Bulls suma 34; Sharks 33; mientras que Lions y Stormers cierran con 30 unidades cada uno.