Cambiar de vida con Tony Kamo

En la Sala Cervantes se realizarán dos seminarios titulados “¿Quieres adelgazar?” y “¿Quieres dejar de fumar? Tú decides”. En diálogo con El Litoral, el psicólogo y mentalista español contó sobre esas problemáticas y el modo de abordarlas.

Este lunes 3 de junio, en la Sala Cervantes ATE Casa España (Rivadavia 2871) se realizarán dos seminarios a cargo del psicólogo y mentalista español Tony Kamo. A las 10 tendrá lugar el encuentro titulado “¿Quieres adelgazar?”, mientras que a las 16 será el turno de “¿Quieres dejar de fumar? Tú decides”. Las inscripciones se realizan al teléfono de informes y reservas (0342) 154 237266 y personalmente en Credife Santa Fe (25 de Mayo 2610), o vía online por www.ticketway.com.ar.

El Litoral dialogó con Kamo sobre las particularidades de estos encuentros y la problemática que atienden.

Conductas

—¿Cómo es la técnica de sugestión de los seminarios? Hay gente que piensa que es con hipnosis, que uno no está consciente.

—Cada seminario dura unas tres horas y media. Es una técnica conductual en la que yo provoco en el individuo una serie de cambios en unos reflejos condicionados. Ellos vienen con una serie establecida de reflejos condicionados que dicen que fumar le gusta, fumar le encanta, fumar le agrada; tengo que tratar de cambiar esos reflejos condicionados por “fumar me da asco”, “fumar me da fatiga”, “fumar me da náuseas”. Eso es reforzado día a día, con cosas que yo le doy, hasta que se hace muy efectivo con el paso del tiempo.

A partir de ahí con la información que le voy pasando, con las técnicas que voy haciendo en el seminario eso va provocando rechazo y asco por el tabaco. Cerca del 94 % de las personas que asisten vomitan: eso demuestra que ya me he metido en la cabeza y he grabado allí lo que yo quería.

—¿Con la comida cómo es?, porque hay que seguir comiendo para vivir.

—Cierto, pero hay que tener en cuenta que la gente piensa que hay que dejar de comer para bajar de peso. Y es un error. Es cierto, uno deja de comer y baja de peso, eso es normal. Pero vuelve a subir de peso, ¿por qué? Porque todas las emociones que tienes alteradas las estás pagando con la comida. Si estás triste, comes; si estás feliz, comes; si logramos un éxito, comes; siempre comes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas en nuestra cabeza que pagamos con la comida. La gente piensa que dejar de comer es la clave de todo, y no hay que dejar de comer: hay situaciones que hay que resolver en nuestra cabeza que son las que realmente hacen que las paguemos con la comida. Hasta que no se resuelva todo eso, que es lo que resuelvo en el seminario, no va a conseguir bajar de peso y mantenerse con un peso saludable, ése es el arte.

Emociones

—Hay cuestiones de la vida cotidiana, ansiedades, que nos hacen comer y fumar. ¿Cuánto del ritmo del mundo en el que vivimos influye en esas vías de escape?

—En todo influye. No es lo mismo un individuo que está exageradamente acelerado, estresado, ansioso, con problemas, que una persona que está más tranquila y tenga mayor control emocional. La cabeza influye en todo: una cabeza que tiene siempre estas complicaciones lo sufre más. Cuando no tienes el control emocional lo sueles pagar con cosas.

—Algo que cuentan en sus videos es que el seminario para dejar de fumar tiene un break donde se permite salir a fumar. ¿Es una especie de despedida?

—Es una despedida, es un duelo, es un adiós. La persona puede decidir en ese momento si quiere seguir fumando o no: yo le doy siempre la opción, porque no es una cosa obligada, la persona tiene que decidir. Lo mismo que hoy te obligaste, decidiste fumar, tu puedes decidir no fumar. Es una decisión libre. En mi seminario la consigna es “Tú decides”: la persona tiene que tenerlo muy decidido, esa es la esencia.

—La consigna es “Tú decides”, pero el otro eslogan suyo es “Siempre se puede”.

—(Risas). Es cierto, siempre se puede, cuando se tiene la técnica; porque cuando no tienes la técnica, por mucho que tú quieras, no vas a poder. Pero teniendo la técnica, por supuesto que se puede.

—Hay una frase suya que dice que “la verdadera historia de amor comienza cuando empiezas a quererte”. ¿Está la baja autoestima atrás de muchos vicios y adicciones?

—Es correcto. Estos trastornos tienen la base fundamental de una autoestima deficiente. Has dado en la clave del rollo. Tanto los miedos como todas las cosas se basan en la autoestima. Y como no resuelva su autoestima la persona no va a bajar de peso.

—¿Cuánto hay en esa crisis de autoestima, de necesidad de aprobación de los demás, de la mirada de los otros, de la exigencia ajena?

—Cuando hay una autoestima deficiente sin lugar a dudas las personas son altamente influenciables por todos los demás, y por lo que deberían de tener y no tienen. Ellos mismos se lo creen. La autoestima es una de las estructuras de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Y es altamente influenciable por cualquiera, más si está cerca y si es importante para esa persona. Es lógico que los estereotipos, que existen en cualquier lugar, la persona lo determine como una necesidad; y cuando no son alcanzables lo hacen mucho más difícil de lograr; y se sienten frustrados, enojados. Y ocurre un deseo imperioso de querer conseguirlos, y no se consiguen porque existe una autoestima deficiente.



