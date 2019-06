https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.06.2019 - Última actualización - 12:12

12:10

Carlos Delfino habló de su paso por Bologna y la obtención del título con el Fortitudo, además de la posibilidad de finalizar su carrera en Italia.

Tuvo una visita corta en Santa Fe El "Lancha" Delfino, su presente y futuro

Marcelo Mendoza | mmendoza@ellitoral.com

La apertura oficial del 28º Campeonato Argentino de básquetbol Masculino U15 tuvo una presencia estelar. Portando la Bandera Argentina participó de la ceremonia Carlos Francisco Delfino, hijo dilecto de la ciudad y uno de los integrantes de la Generación Dorada.

Después de sacarse fotos y firmar autógrafos con todos los chicos que se lo pidieron, el “Lancha” charló con El Litoral respecto a su última temporada en Italia y la posibilidad de continuar con su carrera ahí.



En el inicio reconoció que “fue un año con altos y bajos. Terminé hace 20 días con Bologna sin playoffs y con el título asegurado a la A1. No había mucho por hacer y entonces me vine unos días con los míos para aprovechar el tiempo. Estoy contento por esta oportunidad de estar cerca del Argentino en una categoría, una edad, donde también a mí me tocó jugarlo. Tenerlo en Santa Fe y poner mi granito de arena fue un honor”.



Al referirse a su paso por Fortitudo Bologna dijo que “es un equipo que lo siento mío. Fue el que me catapultó a la NBA, mi último paso por Italia, me hizo conocido en Europa y me dio muchísimo. Después de Santa Fe es mi segunda casa, que mis hijos me vean jugando ahí es especial. Siempre pensé que terminaría jugando con otros colores, los de Unión. Ahora estoy en Bologna, quién sabe más adelante, porque me ilusiona poder jugar de nuevo en la máxima categoría”.



“Estar de nuevo en una cancha después de lo que sufrí por las lesiones me puso muy bien. Pude hacer lo que me gusta a mí que es jugar al básquet”, comentó el “Lancha”.



Más adelante expresó que “mi salida del Torino me pone triste por el equipo, por la ciudad. No quiero hablar más del tema”.



“Mi idea es quedarme en Bologna. Pero veremos. Quisiera ver cómo se arman y con qué expectativas. Hoy por hoy se están jugando los playoffs y espero. No tengo nada definido con mi futuro. Cuando comiencen las ligas veré las propuestas. Ya no soy un pibe, tengo 37 años”, finalizó Delfino.