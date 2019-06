https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También se entregaron 70 escrituras

La provincia inauguró el Alero del barrio Las Flores

“El objetivo no era sólo mejorar lo que había, sino también hacer e incorporar cosas que el barrio no tenía”, destacó el gobernador.

Foto: Secretaría de Comunicación Social



