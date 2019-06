Lifschitz abrió el Congreso Internacional de Educación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“En nuestra provincia la educación pública no es una política más, es la política, es el eje y el centro de nuestro proyecto de gobierno”, afirmó el gobernador.

El gobernador Miguel Lifschitz, junto con la ministra de Educación, Claudia Balagué, encabezó este sábado la apertura del Congreso Internacional de Educación, que congregó a 5500 docentes en la ciudad de Santa Fe, en el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Ninguna política pública de educación sería suficiente si no existiera todos los días, en cada aula de la provincia, ese encuentro entre el docente y los alumnos, donde se hace realidad y concreto el proyecto educativo. Esto tiene que ver con la labor y la tarea que desempeña cada docente en el aula y los equipos directivos en las instituciones. Es allí donde tenemos el corazón del proyecto educativo”, afirmó Lifschitz.

“Esto no surge de la nada. Tenemos muchísimos antecedentes en Santa Fe y Argentina. Somos un país que ha construido una verdadera epopeya educativa en los siglos XIX y XX. Luego con altibajos hemos podido sostener ese impulso puesto en un proyecto de educación. Si hay algo que en Argentina es compartido por amplísima mayoría de los ciudadanos es que la educación es estratégica, es importante, es prioritaria. Esto no siempre se traduce en las políticas públicas, en las acciones y en las decisiones de los gobiernos, pero socialmente todos valoramos la educación y, especialmente, la pública. La educación pública sigue siendo la columna vertebral de la educación”.

“En Santa Fe la educación pública no es una política más, es la política, es el eje y el centro de nuestro proyecto de gobierno. Por eso el área de Educación es el que tiene el mayor presupuesto en relación a cualquier otra área de la gestión gubernamental”, concluyó el gobernador.

El más importante

Por su parte, Balagué afirmó que “este es el congreso más importante, más grande y de mayor calidad que se haya hecho en la historia de la provincia de Santa Fe. Más de 30 especialistas nacionales e internacionales, 5500 docentes y talleres de trabajo para compartir cientos de experiencias para debatir, compartir y seguir pensando”.

“Llegamos a este congreso para conjugar políticas públicas, prácticas educativas, innovaciones pedagógicas y, fundamentalmente, para conjugar sueños. Esos sueños que compartimos todos los días en diferentes escuelas y que llevamos adelante con la pedagogía emprendedora, con la Jornada Ampliada, con las comunidades de aprendizaje, con las tertulias literarias, con el Vuelvo a Estudiar, con el Nueva Oportunidad. Todos esos sueños conjugados se encuentran hoy en este congreso”.

“Hace casi 12 años encontramos que muchas cosas faltaban en la educación santafesina. Las escuelas se tenían que arreglar solas, con lo que podían y tenían a mano; faltaban cientos de salitas de 4 años en la provincia de Santa Fe; no existía la Jornada Ampliada; faltaban cientos de escuelas secundarias y, por lo tanto, el derecho a la educación secundaria no estaba garantizado; no se creaban nuevas carreras de educación superior; los planes de estudios eran bastante antiguos; los docentes tenían que pagar para cualquier tipo de formación; ni hablar de las titularizaciones, los concursos, las jubilaciones con el 82% móvil. Hoy hemos ganado todo eso juntos, hemos trabajado juntos para tenerlo”, concluyó la ministra de Educación.

Conferencias

La sede central fue en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe y hubo algunas mesas en la Escuela Normal. Como invitados especiales participan Michael Uljens (Finlandia) y Mario Volpi (Brasil).

Tras el acto de apertura, se realizaron dos conferencias centrales en simultáneo: Michael Uljens, doctor de Educación y profesor de Pedagogía General de la Universidad Åbo Akademi de Finlandia, disertará en la UTN. Por otro lado, Mario Volpi, magíster en Políticas Sociales, coordinador del programa Ciudadanía de los adolescentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Brasil.