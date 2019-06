https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El macrista cuestiona la falta de compromiso del gobierno provincial en cuidar a los santafesinos. Apoyo a emprendedores, también entre las prioridades.

Gabriel Chumpitaz, candidato a diputados de Cambiemos Agenda legislativa con foco en la seguridad y la justicia

Gabriel Chumpitaz hoy es concejal de la ciudad de Rosario y encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales de Cambiemos para el próximo 16 de junio. Macrista, ingresó a la política para apoyar el proyecto que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Empresario ligado a la seguridad, dice “estar orgulloso de formar parte del proyecto colectivo de Cambiemos”.



Sobrino de Héctor Chumpitaz, aquel ídolo futbolístico de Universitario de Perú, integrante de la selección que jugó los mundiales de México (1970) y Argentina (1978) y que clasificó a España (1982), el candidato a diputado optó en su juventud por el rugby donde defendió los colores de Gimnasia y Esgrima de Rosario. “Recuerdo mucho mis viajes a Santa Fe para jugar con equipos locales donde he hecho buenas amistades” recuerda ante El Litoral. “Las elecciones que vienen van a ser diferentes. En Santa Fe, siempre hubo cambios entre la Paso y la elección general y a nivel nacional, la gente va a apoyar a Mauricio”, señala.

- ¿Cómo enfocan la campaña, cómo le piden al electorado que vote a Cambiemos?



- Básicamente centramos la campaña en las propuestas del binomio José Corral - Anita Martínez y las propuestas que nosotros llevaremos a Legislatura que tienen que ver básicamente con seguridad y justicia, entendiendo que es un problema transversal a toda la sociedad, a toda la provincia. Confiamos en el crecimiento de votos desde las Paso a las elecciones generales. Haciendo la analogía deportiva, futbolista: terminó el primer tiempo, ahora viene el segundo tiempo y esperamos un buen resultado. Hay muchas propuestas que no se llevaron adelante en la provincia en los últimos doce años, un gobierno del Frente Progresista totalmente desgastado y totalmente con falta de compromiso en el tema seguridad, la materia más importante de la provincia.



En términos de seguridad hablamos de una reforma policial muy profunda; profesionalizar la fuerza; empoderar a los policías que trabajan y hacen bien su tarea y sancionar de manera muy fuerte a los que están como socios del delito y el narcotráfico. En forma paralela a esto una propuesta de justicia para trabajar sobre la reforma procesal penal partir del artículo 221 y subsiguientes referidos a la prisión preventiva y la famosa puerta giratoria que tanto mal nos hizo. Cuando caminás cualquier barrio, de cualquier ciudad de la provincia, el reclamo de los vecinos es que están cansados de cruzarse con el delincuente que les robó la semana pasada. Tenemos una obligación de trabajar en esto y es una materia pendiente esta reforma procesal penal. Otras propuestas tienen que ver con las energías, no solo apostar a las renovables sino apostar de lleno en mejorar la Epe, hacerla más eficiente, no solo en la planta política sino en términos de trabajo puntual, territorialidad y en las inversiones que debe realizar en toda la provincia. Es fundamental bajar tarifas; en la ciudad de Santa Fe se hizo, a través de la decisión del intendente logró bajar 15 % el costo de la boleta porque involucraba el alumbrado público. También en la propuesta de Cambiemos figura un plan de infraestructura; con una red provincial de emprendedurismo. Los emprendedores son presente y futuro, ellos son los pequeños inversores en la provincia ya sea desde un comercio, una industria, una pequeña empresa los que generan empleo genuino. Paralelo a esto, trabajar fuertemente en la adhesión a la ley de ART, fundamental para mejorar las condiciones productivas.

- Creés que debe haber una mirada compartida entre gobierno nacional y los provinciales. ¿Santa Fe debería ponerse en paralelo a la Nación?



- En términos políticos confío en este proyecto colectivo que es Cambiemos. Estoy orgulloso de pertenecer a él. En términos de gestión, Santa Fe debe tener autonomía a la hora de defender el territorio. Los santafesinos de por sí somos emprendedores y solidarios. Tenemos que defender esas características; tenemos un potencial enorme en recursos naturales, en recursos humanos. Debemos defender nuestras posibilidades. En términos políticos estamos orgullosos del gobierno de Cambiemos pero en términos de autonomía de gestión, es importante que los santafesinos nos pongamos de acuerdo en defender la provincia.



- El tema reforma constitucional, ¿surgirá en el próximo período?



- Es un tema importantísimo.



- Vas a compartir la Cámara con Miguel Lifschitz quien impulsó el asunto en su gestión.



- Intentaremos el triunfo en la categoría Diputados pero sabemos lo que significa enfrentar al gobernador en términos de conocimiento; pero en competencia no descarto nada. Puntualmente en el tema constitucional creo que merecemos una reforma. Tenemos que hacerlo pero que no centre la discusión solo en la reelección del gobernador. La reelección del gobernador es un tema más, pero hay temas importantes como, por ejemplo, la inclusión del Consejo de la Magistratura; la elección -no vinculante.- de jefes policiales; temas operativos como el inicio de sesiones que no puede ser el 1 de mayo, debe ser antes; temas de estandarización de mandatos en los cargos ya sean ejecutivos o legislativos a cuatro años con una sola reelección tanto para jefes comunales, como legisladores, intendentes, etc. Muchos temas se discutieron pero lamentablemente quedaron de lado porque la discusión se centró en la reelección del gobernador que debe ser un tema más. Estoy de acuerdo con una reelección, pero no que sea el centro de la reforma constitucional



- ¿El rótulo Cambiemos está devaluado?, ¿cómo juega ese nombre en las expectativas de la gente?



- No creo que el nombre Cambiemos esté devaluado. Cambiemos es un proyecto colectivo, un proyecto nacional. En nuestra provincia también tenemos un proyecto colectivo como en otras provincias, así como en cada ciudad o pueblo donde tenemos candidatos. Se han hechos cosas buenas y cosas malas en el actual gobierno nacional, como ocurre en todos los gobiernos. Lo importante es seguir trabajando con la verdad, con honestidad, apostando a políticas de mediano y largo plazo, entendiendo que vivimos un momento muy difícil en la Argentina; el 2018 en términos económicos fue muy difícil. Nada peor que no reconocer eso, por eso el presidente lo hizo y toma medidas para poder cambiar esa situación. Las medidas de tinte social, de incentivo a la producción a corto plazo; pero hay medidas a mediano y largo plazo que son importantísimas para dinamizar la economía y tienen que ver con la mucha inversión en infraestructura que se está haciendo.



- Santa Fe necesita todavía rutas que están esperando como la ampliación de las 11, 33 y 34...



- Estamos transitando todas las rutas, falta infraestructura de todo tipo en Santa Fe, no solo con carreteras, sino con un plan hídrico. Cuando visito el centro norte se observa este problema, otros en el sur; la cuenca lechera tiene los suyos. Hay que trabajar muy fuerte en inversiones, en infraestructura y apostar a inversión de presente y futuro como las energías renovables. Esto va a dinamizar todo el potencial que tiene la provincia.



Lista



Chumpitaz encabeza la nómina de candidatos a diputados de Cambiemos seguido por el radical Alejandro Boscarol y la macrista María Ximena Solá. Le siguen Julián Galdeano (UCR), Sebastián Julierac (CC), Cesira Arcando (Fe). Luego Jorge Bacca, Hugo Marcucci, María Paula Mascheroni, Raúl Fernández, Natalia Capparelli, Hugo Menossi, Lorena Bustos, Fernando Oldani, Diana Bilicich, Pablo Varoli, María Silvia Migno y Andrés Chiarrello.