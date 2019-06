https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019 Uñac tras el triunfo: "los sanjuaninos han ratificado el 'modelo San Juan'"

El gobernador peronista de San Juan Sergio Uñac consiguió este domingo la reelección con más del 55 % de los votos y aventajó a su principal contrincante, Marcelo Orrego, por casi 20 puntos, lo que le permite al justicialismo alcanzar una hegemonía de 20 años al frente de la provincia.



El resultado de este domingo es casi un calco del registrado en las PASO del 31 de marzo pasado, cuando Uñac cosechó el 55 % que le permitió, incluso, posicionar su nombre en un lugar de privilegio dentro del armado nacional del peronismo.



Conocidos los primeros resultados, el mandatario dio una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, en la que destacó la importancia de "trasladar el 'modelo San Juan' de unidad de diferentes sectores del peronismo a nivel nacional o de otras provincias".



"Quiero agradecerles a los sanjuaninos; esta jornada fue de un profundo respeto por la democracia. No ha habido ni ganadores ni perdedores, y quiero agradecer a quienes nos votaron y a quienes no", expresó Uñac.



El gobernador insistió en su llamado a la unidad del peronismo y remarcó que el viernes pasado habló con el precandidato presidencial Alberto Fernández, quien, dijo, "tiene un proyecto interesante de país". Y agregó que seguirán "conversando" para el armado del PJ.



Más allá de la referencia lógica al carácter provincial de la elección, desde el oficialismo sanjuanino no ocultaron su interés en nacionalizar el resultado, aunque evitaron casi explícitamente la presencia de dirigentes y precandidatos nacionales en la previa a la elección y en los festejos de este domingo.



Uñac comenzó la jornada muy temprano haciendo declaraciones en la puerta de su casa, y luego se dirigió al departamento de Pocito, del cual fue intendente, para emitir su voto.



Por la noche llegó a la Gobernación para dar oficialmente los datos que le permitieron ser reelecto y terminó la jornada en la sede del PJ sanjuanino, donde se congregaron cientos de militantes partidarios.



Además de gobernador y vice, el pueblo sanjuanino eligió este domingo a 18 intendentes departamentales del oficialismo provincial y a uno de Con Vos, por lo que Cambiemos resignó dos distritos a mano de la fuerza que encabeza el PJ.



Los resultados también fueron ampliamente favorables al frente gobernante en las elecciones de los 17 diputados proporcionales, los 19 diputados departamentales y los 131 concejales pertenecientes a los 19 departamentos de la provincia.



El peronismo, con sus diferentes matices y frentes, gobierna la provincia desde 2003, cuando el hoy diputado nacional y presidente del PJ José Luis Gioja inició el primero de sus tres mandatos, para dejarle el cargo en 2015 al actual gobernador.



Durante la jornada de hoy votó más del 74 % del padrón integrado por 557.166 ciudadanos, que lo hicieron en 1.662 mesas distribuidas en 210 escuelas.



La mayoría de los habilitados para votar lo hizo a partir del mediodía, ya que en las primeras horas del comicio se registró poca afluencia por la baja temperatura registrada en la provincia.



Con un registro de dos grados bajo cero, el arranque de la jornada electoral encontró las calles casi desiertas y las escuelas semivacías y sin que se registraran colas para votar.



El oficialista Frente Todos está integrado por el PJ, el Bloquismo y 13 partidos menores, que llevaron junto a Uñac al ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, como candidato a vicegobernador.



Con Vos, el principal armado opositor, estuvo integrado por los partidos que en la elección de 2017 fueron con el nombre Cambiemos, compuesto por el Partido Producción y Trabajo (Roberto Basualdo), la UCR y el Partido ACTUAR, de nivel municipal.



En esta elección, Con Vos no utilizó los colores ni la simbología de Cambiemos, en una clara estrategia, recíproca, de separar lo nacional de lo provincial.



La tercera coalición, el Frente San Juan Primero, liderado por el partido ADN y compuesto por el Partido Socialista y agrupaciones departamentales, que llevó como candidato a gobernador a Martín Turcuman, quien fue postulante en 2015 por Cambiemos, quien quedó con un lejano 4 %.

Con información de Télam.