Lunes 03.06.2019

10:59

Se habla de una venta y Unión tiene la mitad del pase Zabala es la prioridad de Cocca en Rosario Central

Rosario Central tiene una prioridad para reforzar su plantel profesional: el mediocampista de Unión, Diego Zabala. La negociación depende mucho de Cristian Bragarnik. El empresario es el agente del futbolista y los dirigentes aguardan a que en las próximas horas el agente envíe los números finales para que el uruguayo se sume al plantel la próxima semana. Es el futbolista por el cual Central va a acelerar por su llegada, se dice en Rosario.



El propio Bragarnik dijo la semana pasada que “hubo contactos de la gente de Rosario Central, de Lanús, del fútbol mexicano y de la MLS de Estados Unidos por Diego”. Su contrato con el club vence el año que viene (junio de 2020) y Unión compró la propiedad del 50 por ciento del pase.



Diego Zabala tiene 27 años y jugó en Unión los dos últimos torneos, antes lo hizo en Vélez. En la temporada 2017/18 disputó 25 encuentros, 23 de ellos como titular y marcó 5 goles, en tanto que en el campeonato pasado jugó todos los partidos de la Superliga como titular y convirtió 6 tantos. Además, también fue titular en los dos partidos de la Sudamericana.



Tanto él como Fragapane se convirtieron en los jugadores con mayor poderío de gol, siendo volantes, en un equipo al que le costó mucho lograr eficacia goleadora de sus delanteros, algo que ocurrió en los mejores tiempos de la dupla Gamba-Soldano.



En Rosario se menciona la cifra de 600.000 dólares, pagaderos en cuotas, pero El Litoral quiso confirmarlo con fuentes oficiales y la respuesta fue tajante: “Nosotros no tenemos una oferta formal todavía”.



Igualmente, el tema Zabala es uno de los que se habrá tocado en el encuentro Spahn-Madelón-Bragarnik de hace dos semanas, cuando se arregló “de palabra” la continuidad del entrenador por un año (Unión había ofrecido dos).



Inclusive, el propio Bragarnik reconoció que, en la charla, la dirigencia rojiblanca también consultó por Ignacio Malcorra. El volante zurdo está jugando en el fútbol mexicano y todavía le queda un año de contrato con Pumas. “Está ganando un dinero que es imposible de pagar para Unión”, dio a entender el representante del jugador, que en 2016 se fue a Tijuana y el año pasado pasó a Pumas.



En cuanto a renovaciones de contratos, el propio Spahn señaló la semana pasada que se extendió el vínculo de los hermanos Pittón (Mauro y Bruno), cuyos contratos vencían en el 2020.



Hay varias cuestiones que se deberán resolver en estos días, ya con diálogos más firmes por parte de la dirigencia con Martín Zuccarelli y el propio Madelón. Los primeros contactos que se establecieron fueron con Corvalán y Lotti (su pase pertenece a Racing), también hay que definir otras situaciones como las de Jonathan Bottinelli, Nereo Fernández, Brian Alvarez (otro de los jugadores cuyo pase es de Racing), entre otros.



El mismo Zuccarelli, en su entrevista con El Litoral, reconoció la semana pasada que “mientras Fragapane no arregle con otro club, mantenemos la esperanza de que siga con nosotros. Para ello, tendremos que acercarnos. El nos manifestó su pretensión, nosotros le hicimos una propuesta y la realidad es que no la aceptó. Pero mientras no firme en otro club, tenemos esperanzas”, dijo Zuccarelli.



Ese contrato, el de Fragapane, como el resto, tienen fecha de expiración el 30 de junio. Por lo tanto, todos los jugadores retornarán el 12 de junio para iniciar la preparación con vistas a la próxima temporada. Por lo pronto, Unión sólo tiene en el horizonte el comienzo de la Superliga (último fin de semana de julio) y la Copa Santa Fe.



10 Contratos



Que vencen el 30 de junio: Nereo Fernández, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán, Santiago Zurbriggen, Damián Martínez, Augusto Lotti, Franco Fragapane, Federico Andrada, Matías García y Brian Álvarez.

Los “nuevos”



Desde este lunes ya entró en funciones la nueva comisión directiva que fue elegida por los socios en los comicios desarrollados en el club el sábado pasado. En el plano futbolístico, se deberán acordar los términos finales del contrato de Madelón, la renovación del vínculo con Martín Zuccarelli y decidir respecto de Eduardo Magnín (entrenador de reserva) y Marcelino Galoppo (coordinador de inferiores). En estos últimos casos, la idea es que continúen. Magnín tuvo una gran campaña con la reserva (el campeón de la Copa de la Superliga fue San Lorenzo) y Galoppo llegó al club hace pocos meses a cumplir una función para la que es necesario el tiempo para poder desarrollar el proyecto.