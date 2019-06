https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambos golpes se consumaron con víctimas dentro de sus propios domicilios. Las aberturas no fueron violentadas.

Inseguridad en Santa Fe Ladrones entraron a dos casas en barrio Roma

¿Llave maestra? ¿Ganzúa?. No se sabe. Lo cierto es que este fin de semana uno o más delincuentes hicieron de las suyas en dos viviendas de barrio Roma, a las que ingresaron sin ejercer violencia en ninguna de las aberturas, para finalmente sustraer distintos objetos.



Para peor en ambos casos los intrusos irrumpieron en momentos que dentro de las casas había alguno de sus ocupantes habituales.



Lo acontecido provocó lógica preocupación entre los vecinos de esta tradicional barriada los que consideran que un grupo de inescrupulosos está “trabajando” la zona. “Nos están estudiando”, dijeron.



“¡Mamá... hay ladrones en casa!”



El último de los hechos ocurrió a media tarde del domingo en un inmueble de Zavalla al 2900 (a metros de la esquina con Hipólito Yrigoyen).



Eran las 17.30 cuando el matrimonio que reside en el lugar salió para hacer un trámite, sin imaginar el drama que se vendría.



Es que minutos después sonó el teléfono celular de uno de los esposos. “!Mamá... hay ladrones en la casa!” fue el dramático mensaje que se escuchó.



Quien pedía auxilio era la hija del matrimonio, que se había quedado en la vivienda y advirtió el momento en que los malvivientes ingresaban a la propiedad.



Aterrorizada por la situación la joven atinó a encerrarse en su dormitorio y comenzar a llamar a su padres. A todo esto la mascota de la familia (una perra bretona) también luchaba por ahuyentar a los desconocidos.

Alguno de los daños en una de la viviendas siniestradas.Foto: Gentileza



Tras recibir el mensaje, la madre de la joven dio cuenta de la situación a la policía. Cuando el matrimonio llegó de regreso, los uniformados ya estaban en el lugar.



Según se supo los malvivientes ingresaron por la puerta principal, la que no presentaba ningún signo de violencia. “La puerta estaba con llave. Eso es lo más preocupante”, dijeron las víctimas en diálogo con El Litoral.



“Es evidente que los tipos al escuchar los gritos de mi hija y los ladridos de la perra se fueron. No obstante alcanzaron a llevarse unos objetos y algo de dinero”.



Mientras dormías...



El otro siniestro sucedió en otra finca de la misma cuadra (Zavalla 2900) durante la noche del viernes o madrugada del sábado.



En este caso uno o más rufianes ingresaron a la vivienda de una podóloga a la que le sustrajeron varias pertenencias mientras ella dormía.



“Cuando me levanté a la mañana me encontré con el desastre. Estaba todo tirado..., me habían llevado el televisor, la computadora, el teléfono inhalámbrico, muchas cosas de comedor y cocina”, dijo Elvira en diálogo con El Litoral.



Todo parece indicar que los malvivientes llegaron al lugar desplazándose por los techos de las casas vecinas. Al llegar a su objetivo descendieron a un patio y tras abrir una puerta accedieron al interior de la propiedad.



“Yo supongo que andan con alguna llave maestra o algo similar, porque la puerta no tenía ninguna huella de haber sido violentada. Al final se fueron por la puerta del frente”, refirió la víctima.