Lifschitz y la apuesta al Puerto de Santa Fe

Se abrió la oferta económica para explotar la terminal de contenedores del Puerto. También aludió al escenario político nacional.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto al ministro de Infraestructura José Garibay y el director del ente portuario, Sebastián Simez, participó de la apertura de la oferta económica para operar la terminal de contenedores y cargas de la estación.



En ese marco, sostuvo que desde el último año -y en coincidencia con la actual gestión- “estamos llevando adelante un proceso de recuperación de la actividad que estaba prácticamente paralizada. Ya se recuperó la actividad de las terminales cerealeras graneleras y ahora estamos proponiendo una convocatoria de ofertas para poder concesionar la terminal de contenedores que tuvo varias licitaciones fracasadas con anterioridad. Ahora tenemos una oferta de un grupo empresario muy reconocido de la ciudad de Santa Fe y tenemos expectativas de que esto pueda avanzar y se pueda llegar a la adjudicación y poner en marcha el Puerto de cargas generales que tiene un gran futuro. Así que es una apuesta importante que se enmarca en el plan de recuperación del Puerto, en las obras que se están ejecutando y en una idea de mantener como proyecto de largo plazo el Puerto relocalizado, el nuevo Puerto de Santa Fe pero mientras tanto no quedarnos de brazos cruzados y poner en marcha el Puerto actual.

—¿Qué puede decir sobre el proyecto de relocalización?



—Ustedes saben que hay una inversión fundamental en infraestructura para que ese Puerto sea viable y la conexión vial que era parte de la obra del puente Santa Fe - Paraná que estaba previsto, que estaba proyectado y había sido un compromiso del gobierno nacional. Lamentablemente después de mucho pelear para que se eligiera esa alternativa que venía a cumplir dos objetivos: resolvía la cuestión vial y al mismo tiempo la conexión del futuro puerto, al no concretarse esa obra posterga la posibilidad de concesionar o licitar la nueva terminal. Habrá que esperar si el próximo gobierno retoma el proyecto y lo lleva adelante.

Política nacional



—En el ámbito político nacional lo decepcionó, lo sorprendió la actitud de Sergio Massa o del Frente Renovador respecto de negociar, por ejemplo, con el kirchnerismo?- preguntó El Litoral.



—No nos sorprende pero digamos que no suma para fortalecer la tercera alternativa. Es evidente que los dos extremos de la polarización, los dos proyectos políticos que hoy se disputan el escenario electoral están haciendo fuertes presiones sobre los distintos dirigentes del sector de oposición no alineado, por decirlo de una forma, para tratar de llevarlos de un lado o al otro. Es evidente esa acción en las últimas dos o tres semanas y pareciera que en el caso de Sergio Massa ha tenido éxito. De todas formas estoy convencido de que el país necesita una tercera alternativa y eso va a estar presente en el escenario electoral. Veremos si están todos los que podrían estar, si no están todos o si algunos y sólo algunos. Pero finalmente esa propuesta va a estar.



— Hoy se habla de conversaciones entre Lavagna y Urtubey. ¿está al tanto de eso? ¿Es una idea que se está construyendo?-, insistió este diario.



—Nunca se ha dejado el diálogo. Creo que la figura de Massa era conflictiva, siempre había suposiciones respecto de un eventual corrimiento hacia el kirchnerismo, cosa que parece que finalmente va a ocurrir. Eso despeja un poco el escenario y acerca posiciones. La necesidad de una propuesta competitiva que pueda transitar por fuera de la grieta es muy importante, hay una mayoría silenciosa de argentinos que quisiera que eso ocurra con la expectativa de que se pueda concretar. Así que vamos a hacer el máximo esfuerzo posible para llegar a ese resultado.

Terminal



“La terminal de colectivos está administrada por un ente municipal y nosotros hemos planteado que no tenemos ninguna objeción a que se lleve adelante un proyecto de modernización y transformación de la terminal. El problema es que ese proyecto no aparece, entonces creemos que como el predio es de propiedad de la provincia tenemos una responsabilidad en ese proyecto. Y queremos un trabajo conjunto que promueva una transformación real de la terminal y convertirla en una terminal metropolitana y no solamente en un negocio inmobiliario.