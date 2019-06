https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.06.2019 - Última actualización - 13:54

13:49

#3J

Ni Una Menos protesta frente al Anses

Piden que no quiten a las amas de casa la posibilidad de jubilarse con menos de 30 años de aportes. Y renuevan su reclamo por la violencia machista en todas sus expresiones. Pese a todas las denuncias, los casos no cesan y mataron a 9 santafesinas en lo que va del año.

Quinto año. Hoy se conmemora la masiva movilización que se repite cada 3 de junio en distintas ciudades del país. Foto: Luis Cetraro (archivo)



#3J Ni Una Menos protesta frente al Anses Piden que no quiten a las amas de casa la posibilidad de jubilarse con menos de 30 años de aportes. Y renuevan su reclamo por la violencia machista en todas sus expresiones. Pese a todas las denuncias, los casos no cesan y mataron a 9 santafesinas en lo que va del año. Piden que no quiten a las amas de casa la posibilidad de jubilarse con menos de 30 años de aportes. Y renuevan su reclamo por la violencia machista en todas sus expresiones. Pese a todas las denuncias, los casos no cesan y mataron a 9 santafesinas en lo que va del año.

Al igual que en muchas ciudades de todo el país, la mesa Ni Una Menos Santa Fe convoca a movilizarse este lunes 3 de junio —por quinto año consecutivo—. La manifestación local será las 16, desde San Martín 2533, entre Tucumán y La Rioja, desde donde marcharán hacia Plaza 25 de Mayo, donde se llevará a cabo un acto central y la lectura un documento. En esta oportunidad, se decidió concentrarse frente a las oficinas de Anses “para reclamar por las jubilaciones de las amas de casa”, según explicaron desde la organización. Es que de acuerdo al Decreto 894 del gobierno nacional, el 23 de julio vencerá el plazo para que las mujeres que tengan entre 60 y 65 años puedan jubilarse con menos de 30 años de aportes previsionales. Piden que se modifique esa medida. Por tal motivo, realizarán una intervención artística relacionada al trabajo doméstico. Y luego partirán hacia Plaza 25 de Mayo. Además del reclamo por las jubilaciones, “las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries volvemos a las calles para visibilizar la violencia machista en todas sus expresiones”, señalaron. Y reclaman la declaración de emergencia nacional por violencia de género. 9 víctimas

Esa violencia machista mató en lo que va del año a 9 mujeres en Santa Fe, según las estadísticas denunciadas por el Observatorio de Políticas de Género que pertenece la Subsecretaría de Políticas de Género del gobierno provincial. De esas 9 víctimas, 5 fueron femicidios directos, 1 femicidio vinculado y 3, en proceso de investigación. La mayoría de los casos ocurrieron en el hogar y por la mañana. El femicidio como tal fue tipificado en el Código Penal argentino (Ley 26791) en 2012, y es entendido como el asesinato a una mujer, por el hecho de ser tal, cometido por un hombre. Es la violencia basada en la inequidad de género en su máxima expresión. #3J Observatorio de Politicas de Género, Registro de Femicidios Santa Fe:

1ro Enero al 31 de Mayo

🔺️9 víctimas.

- 5 Femicidios directos

- 1 Femicidio vinculado

- 3 en proceso de investigación pic.twitter.com/bGSLkIiI0w — Género Santa Fe (@GeneroSantaFe) 3 de junio de 2019 Además de los femicidios consumados, otras 65 mujeres y sus 124 niñas y niños transitaron entre enero y abril por alguna de las 16 Casas de Protección (con 156 plazas) donde son alojadas cuando se encuentran en riesgo de vida por violencias machistas y no cuentan con una vivienda alternativa. El RUI - Registro Único de Ingresos - a la Red de Casas de Protección está alojado en el Observatorio de Politicas de Género de la Subsecretaría y producido por el equipo de Coordinación. pic.twitter.com/OnZTq6wIcg — Género Santa Fe (@GeneroSantaFe) 31 de mayo de 2019 En nivel nacional, hubo 278 femicidios en 2018, según el registro de la Corte Suprema. Y en la última década, casi 3.000 mujeres, una cada 32 horas, fueron víctimas de femicidios y más de 3.500 hijos e hijas perdieron a sus madres como consecuencia de estos asesinatos, según un informe difundido por la Asociación Civil Casa del Encuentro. La ONG contabilizó 2.952 mujeres asesinadas por la violencia machista y 3.717 hijos e hijas que perdieron a sus madres entre el 2008 y el 2019. En cuanto a los femicidas, casi 6 de cada 10 pertenecían a alguna fuerza de seguridad y el 18 por ciento del total de agresores se suicidó luego de cometer el homicidio. Pedir ayuda

“¿Cómo puede ser que a pesar de esta organización (de mujeres contra la violencia machista) cada día nos matan más?”, se preguntó Irene Aragona, desde la agrupación Docentes Feministas perteneciente a la Mesa Ni Una Menos Santa Fe. “Hay un caldo de cultivo que se va cocinando desde mucho tiempo atrás en el hogar y en la sociedad, y está hecho de pequeños grandes gestos y prácticas”, analizó. “A las mujeres se nos ha enseñado que el amor romántico y los celos son algo lindo, porque quiere decir que me quiere mucho. Y cuando nos celan nos controlan el celular, nuestra participación en las redes, hasta económicamente. También controlan nuestros gestos, lo que decimos y psicológicamente. Entonces nos sentimos desoladas y lo más curioso es que recurrimos a quienes nos lo generan, y nos separaron de los vínculos familiares y afectivos”. Por todos estos motivos, cada 3 de junio “nos hace reflexionar sobre las violencias machistas”, señaló Gabriela Sosa, subsecretaria de Políticas de Género de la provincia. Entonces, “nuestro principal objetivo sigue siendo que las mujeres vuelvan a tener confianza en el Estado, que se acerquen a cualquier ámbito estatal a denunciar la situación de violencia que atraviesan y pedir acompañamiento”. Sólo deben llamar a la línea de Atención telefónica para mujeres en situación de violencia, al número 144, que es gratuito. También pueden acercarse a cualquier dependencia de gobierno, municipal o comunal; o bien denunciarlo en fiscalía, comisarías o Centros Territoriales de Denuncia.

Temas: