Confirmaron el XV de los Los Pumitas para el debut ante Gales

El entrenador de Los Pumitas, José Pellicena, definió la formación inicial para enfrentar este martes desde las 13 hs a Gales en el estadio del Hipódromo rosarino, por la primera fecha del World Rugby U20 Championship 2019.

Entre los jugadores confirmados están quienes ya cuentan con experiencia mundialista, como el capitán Juan Pablo Castro, que irá por su tercera Copa del Mundo Juvenil, al igual que Gonzalo García. Por su parte, también aparecen Mateo Carreras, Bautista Pedemonte, Ignacio Mendy y el rufinense Santiago Chocobares, que disputarán su segunda cita ecuménica. Mientras, haciendo su debut, estará en el XV inicial el santafesino Manuel Bernstein, segunda línea del CRAI.



“Si bien consideramos que los 28 jugadores están en un muy buen nivel, creemos que los designados para comenzar el partido son quienes están en la mejores condiciones, después de haber realizado un análisis detallado de las distintas opciones y alternativas que teníamos”, indicó el entrenador Pellicena.



“Tratamos de bajar la ansiedad de los chicos por todo lo que significa disputar el primer partido, en un Mundial como local, frente a su gente y seres queridos, con todo lo que eso representa. Buscamos confirmar todo el trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y sobre esa base afrontaremos el partido de este martes”, sostuvo.



Respecto al rival, el Head Coach manifestó: “Gales también es un equipo muy preparado y de gran envergadura. Tiene jugadores de experiencia con rodaje en mundiales anteriores. Al igual que nosotros. Por eso, confió que será un lindo partido.”



Por su parte, el conjunto europeo que dirige Gareth Williams dio a conocer la alineación en la que se distinguen las presencias de Ryan Conbeer y Rio Dyer, quienes ya debutaron con el equipo de su país en el World Rugby Sevens Series, junto con Tomi Lewis, que estará entre los suplentes.

Head coach Gareth Williams has named his side for their #WorldRugbyU20s opener against hosts Argentina 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Enwir tîm sefydlog am yr her yn Rosario ar ddydd Mawrth 🇦🇷 https://t.co/iaYdbwwzyK pic.twitter.com/0QFD4fgt1d